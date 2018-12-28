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Поститься стало значительно дороже: Что происходило с ценами в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Поститься стало значительно дороже: Что происходило с ценами в Украине
 
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Директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал о том, насколько подорожал пост

«С 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 6 января 2019 года. Во время Рождественского поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. В отличие от Пасхального в меню Рождественского поста разрешается в постных блюд добавлять рыбу и растительное масло, информирует enovosty.com/news.

Одной из постных блюд является борщ. За год стоимость борща без мяса возросло на 54%, или на 5 гривен. Это блюдо по состоянию на ноябрь текущего года обходится в среднем по стране в 14,3 гривен, тогда как по состоянию на ноябрь прошлого года стоила 9,3 гривен», — рассказал эксперт, просчитав стоимость простого постного борща:

«1. Картофель — 500 г
В ноябре 2017 — 2,9 грн
В ноябре 2018 — 3,4 грн
Индекс за год + 17%.

2. Свеклу — 500 г
В 2017 — 2,8 грн
В 2018 году — 4,0 грн
Цена выросла на 43 %.

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3. Капуста — 300 г
В 2017 — 1,3 грн
В 2018 году — 2, 1грн

Стоимость выросла на 61%.

4. Морковь — 200г
В 2017 — 1,3грн
В 2018 году — 2,2грн

Покупаем на 69% дороже.

5. Лук — 200 г
В 2017 — 1,0грн
В 2018р — 2,6грн

Рост за год состоялось более чем в 2,5 раза.

Также, Дорошенко рассказал и о том, как изменилась цена хлеба. В Украине и пшеничный, и ржаной хлеб вырос за год на 26 процентов. Также, он написал о продуктах, которые в 2018 году несколько подешевели:

«А вот то, что подешевело за год, так это сахар и яблоки. Если бы не было поста, то можно было бы сварить крепкий самогон, который бы подходил к вкусному борща».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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