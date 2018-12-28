Американские биржи побили рекорд роста за 9,5 лет. Что повлияло на позитивные настроения участников рынка?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Американские биржи побили рекорд роста за 9,5 лет. Что повлияло на позитивные настроения участников рынка? Американские биржи побили рекорд роста за 9,5 лет. Что повлияло на позитивные настроения участников рынка?

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Есть сразу несколько причин того, что после предпраздничного падения биржи США показали рекордный рост

Индекс Dow Jones к закрытию биржи в среду, 26 декабря, рекордно увеличился сразу на 1086 пунктов или на 4,98 процента. Таким образом, он достиг отметки 22878,45, я это является самым значительным ростом промышленного индекса за период одной сессии за 9,5 лет. Этот показатель очень важен, учитывая, что ранее индекс рухнул на 653,17 на фоне опасений, вызванных торговой войной Китая и США. Тогда аналитики на полном серьезе начали говорить о том, что мир оказался на пороге глобального мирового кризиса, который может оказаться еще более серьезным, нежели кризис 2008-го года, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, 26 декабря индекс S&P 500, включающий акции пятисот крупнейших американских компаний, порадовал аналитиков позитивной динамикой. S&P 500 показал рост сразу на 4,96 процентов. Очень резко выросли акции Apple – (+7,04 процента), акции Microsoft на (+6,83 процента), Google (+6,42 процента), Citigroup (а 4,38%= процента).

Причин для оптимизма есть сразу несколько. В частности, важным условием стало то, что участники рынка перестали пережить из-за возможного ухода с поста председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Еще один важный момент — заявление Дональда Трампа, который посоветовал покупать американские акции. Глава Белого дома заявил о то том, что что компании США сейчас имеют «рекордные показатели», а проседание рынка на двадцать процентов дает «замечательную возможность для выгодной покупки».

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