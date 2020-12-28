Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны

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С начала пандемии дефицит госбюджета вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С вопросом относительно опасности данной ситуации для экономики Украины «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что к росту дефицита бюджета привел коронавирус

“И сам дефицит госбюджета для экономики не опасен. Другое дело, что его закрывают за счет эмиссии гривны. И если бы не было карантина, то не было бы и дефицита. И если в следующем году не будет коронавируса и карантина, то, соответственно, не будет и дефицита. То есть, конечно, дефицит госбюджета будет, но не такой большой”, — сообщает Александр Охрименко