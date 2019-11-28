Скидки начинаются в полночь: Как не угодить в ловушку «черной пятницы»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Скидки начинаются в полночь: Как не угодить в ловушку "черной пятницы" Скидки начинаются в полночь: Как не угодить в ловушку "черной пятницы"

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Магазины в Украине готовятся работать в этот горячий период почти круглосуточно

С каждым годом популярность «черной пятницы» в Украине сильно возрастает. В эту пятницу начинается этот жаркий период, который должен принести жителям многих стран дичайшие скидки. В прошлом году каждый третий украинец был готов потратить свои денежки на «черной пятнице», а в этом году уже каждый второй дожидается черных шоппинг-дней, информирует enovosty.com/news.

Не удивительно, что «черная пятница» в Украине вызывает такой ажиотаж: магазины сильно подогревают этот интерес. Они обещают гигантские распродажи и даже продляют время работы. Некоторые магазины предлагают на американский манер начинать безумный шоппинг уже в полночь. Тем не менее, эксперты рекомендуют обуздать дикое желание купить всё и сразу, начиная с ночи. Стоит учитывать, что многие магазины попытаются использовать истерию для того, чтобы «сплавить» товар, который уже давно валяется на полках. Некоторые СМИ в этом году провели специальное исследования, наблюдая, как цены несколько недель завысили, чтобы к «черной пятнице» «снизить» стоимость и сделать свой товар «аппетитнее». Именно потому эксперты советовали «пасти» желанный товар и искать, где продавцы добросовестно снижают цены.