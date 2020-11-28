Эксперты рассказали о глобальном кризисе в энергетике на фоне пандемии

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Отказ канадской Vermilion Energy от участия в совместных с группой Нафтогаз проектах по освоению Балаклийского и Ивановского нефтегазоносных участков говорит о низком интересе инвесторов к разработке месторождений в Украине.

Об этом говорит партнер CMS Cameron McKenna Виталий Радченко.

«Сейчас в связи с падением цен на нефть в мире компания не могла больше оставаться в проекте. Тем более, что она сама подешевела, у нее значительно упала цена на акцию, — отметил Радченко. При этом он подчеркнул, что проблем с Нафтогазом и Укргаздобычей не было», — отметил эксперт. , информирует enovosty.com/news.

С ним согласен и основатель EXPRO Consulting Геннадий Кобаль.

«Откровенно, я думаю, что шансы привлечь серьезных западных инвесторов – минимальные. Рекордное снижение цен на газ привело к тому, что нефтегазовые компании потеряли значительную часть своей капитализации, — говорит эксперт. Он подчеркивает, что фактически все зарубежные нефтегазовые компании работают в убыток.

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В этих условиях решение правительства отдать Черноморский шельф Укргаздобыче, учитывая отсутствие успеха с международными инвесторами, можно считать полностью логичным, отмечает Радченко.

«Мы общались сейчас со многими нормальными настоящими, продуктовыми, зарубежными нефтегазовыми инвесторами. Работали с ними над тем, чтобы заинтересовать их Черноморским шельфом. Так вот: территория рассматривается как спорная и опасная.

Никто из настоящих инвесторов не придет туда бурить, поскольку это может закончиться конфликтом с Россией. Поэтому отдать шельф для исследований государственной газовой компании — это логичное решение, на мой взгляд», — уверен Радченко.

Кобаль добавил, что за последние четыре года состоялось несколько конференций, посвященных разработке шельфа. И, несмотря на то, что приглашалось множество компаний, интерес неизменно высказывала только Укргаздобыча.