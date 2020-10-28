Стало известно, как и когда украинцев надежно защитят от брака

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Налоговый кодекс изменят для того, чтобы защитить украинцев от бракованной продукции

Чтобы защитить права украинцев и вывести экономику из «тени», в Украине намерены внедрить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) при продаже дорогостоящей техники и услуг. Уже с начала 2021 года каждый украинец, покупающий дорогой гаджет, прибор или услугу, сможет рассчитывать на реальные действующие гарантии. В частности, потребители смогут без проблем заменить бракованный товар или деталь, получить своевременный ремонт и сервисное обслуживание. , информирует enovosty.com/news.

Механизмом для защиты потребителей должен стать проект закона, который должен обязать предпринимателей-торговцев сложной бытовой техникой дорогими товарами и услугами проводить операции через регистраторы расчетных операций. Копии фискальных чеков после приобретения дорогого тура, ювелирных изделий или новенького телефона сохранят на специальных серверах налоговой службы, потому продавцы уже не смогут отвертеться от выполнения своих обязательств перед покупателями. Ещё одна цель введения РРО — борьба с торговлей «левыми» медикаментами, которые несут угрозу людям из-за своего сомнительного качества.

Вместе с тем, авторы документа отмечают, что новый закон не должен затронуть микробизнес. В частности, Даниил Гетманцев, чей профильный комитет разработал законопроект, отмечает, что нет никакого смысла брать под контроль маленький цветочный магазин. Также, РРО не нужны в сфере оказания бытовых услуг: репетиторе, услугам по содержанию домашних животных, услугам рекламных и потребительских фото- и видеоработ, услуги по дизайну, реставрации произведений искусства и изготовлению произведений искусства по индивидуальному заказу. Освобождены от новшеств будут также мелкие лавки и лоточники, продавцы б/у товаров; продуктов питания, товаров культурного назначения и для отдыха, цветами, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них.