Егор Киян: «Рост экономики в условиях COVID-19 зависит от правильно построенной стратегии»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Егор Киян: "Рост экономики в условиях COVID-19 зависит от правильно построенной стратегии" Егор Киян: "Рост экономики в условиях COVID-19 зависит от правильно построенной стратегии"

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В Италии второй день подряд антирекорд заражений COVID-19

С вопросом относительно влияния второй волны COVID-19 на экономику ЕС и Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что сейчас единственного верного правильного решения не существует

«Сейчас есть примеры стран, которые вводят ограничения из-за увеличившегося роста заболеваемости. А есть страны, например, такие как Швеция, которые вполне успешно себя чувствуют в отсутствии всяких карантинных ограничений. И у которых грамотно продумана вся система. И которые могут позволить себе так вести. С другой стороны, есть такие страны, как Китай, где жесткие карантинные ограничения. И они раньше всех восстановились и быстрее всех развиваются на фоне падения роста других экономик», — сообщает Егор Киян