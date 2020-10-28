Деуглеродизация экономики и локдаун: Цены на нефть осыпались и больше не вырастут

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В России признали, что цена на нефть в ближайшие годы уже не поднимется выше 60 долларов за баррель

Стоимость нефти резко упала после новостей из Европы о второй волне коронавируса и новом жестком карантине. Кроме того, в глобальном плане на снижение цены сильно повлияла деуглеродизация мировой экономики. За последнюю неделю стоимость «черного золота» потеряла сразу три процента и останавливаться не собирается. На новостях о том, что Франция и Германия готовятся закрыть экономику из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 фьючерсы на сорт Brent едва не пробили $40 за баррель, информирует enovosty.com/news.

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявляет, что хоть рынку и нужно много времени на восстановление, но нового обвала цен на нефть не будет. Он заявил о том, что в ОПЕК сегодня полны решимости помочь рынку восстановить стабильность и гарантирует, что сокращение запасов будет продолжаться. Баркиндо убежден в том, что такого же обвала как во время первого локдауна, не повторится.

В свою очередь, в счетной палате РФ признали, что о высоких нефтяных прайсах в ближайшее время говорить не придётся. По оценкам, к 2022 году стоимость нефти закрепится на уровне в 55 долларов за баррель, несмотря на окончание ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Более высокая стоимость на «черное золото», а точнее — выше $60, там представляется маловероятной, так как на объемы глобального потребления к середине 2020-х годов окажут серьезное влияние факторы деуглеродизации мировой экономики.