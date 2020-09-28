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Поднимут в три этапа. Стало известно, как изменятся доходы украинских учителей

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Зарплаты будут увеличиться три раза

Заработные платы учителей в Украине должны вырасти на тридцать процентов в сравнении с августом текущего года. Об этом рассказал и.о. министра образования Сергей Шкарлет, который отметил, что деньги на это повышение заложили в проект госбюджета на следующий год, информирует enovosty.com/news.

По словам главы ведомства, зарплаты будут повышать в три этапа. С сентября текущего года она увеличились на 5,8%, с начала 2021 года — вырастет на 20%, а с июля 2021 года доходы увеличатся ещё на 8%. Таким образом, за период с сентября 2020 года и до 2021 года доходы учителей в стране вырастут на тридцать процентов.

Кроме того, глава ведомства считает, что низких доходы учителей в Украине — это преступление против страны, которое продолжается уже 29 лет. За всё время независимости страны подход к оплате труда всех работников образования практически не изменился. Периодически применялись некоторые шаги для улучшения ситуации, как вот начисление некоторых доплат и надбавок для учителей, но этого недостаточно. Потому, по словам Шкарлета, сегодня правительство пытается изменить эту ситуацию.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что работники медицины (в особенности экстренной) получают слишком низкие зарплаты, и в ближайшее время эта ситуация будет меняться.

Читайте: Как вырастет зарплата украинцев в 2021 году


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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