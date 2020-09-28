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Олег Пендзин: «В Украине уровень ВВП связан с состоянием мировой экономики»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Олег Пендзин: "В Украине уровень ВВП связан с состоянием мировой экономики"
 
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Владимир Зеленский сообщил, что уже второй месяц подряд фиксируется рост экспорта, а уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым

С вопросом относительно возможности восстановления экономики к концу года и мер, которые необходимые предпринять для этого, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что Владимир Зеленский, будучи президентом, не может быть пессимистом

«Он должен вселять своими заявлениями оптимизм людям. Однако существует и более пессимистический взгляд. Конечно, будем надеяться, что второе полугодие этого года будет лучше, чем было первое полугодие и вместо 6,5% падения годового ВВП мы получим, как минимум, 5% падения ВВП. Но это все равно будет падение валового внутреннего продукта. И мы должны будем понимать, что уровень ВВП будет значительно худшим, чем был в 2019 году. Когда мы говорим о 2021г, то в бюджете заложен предполагаемый рост 4,6% ВВП. Но мы должны понимать, что речь идет о низкой базе 2000 года.

В этом году, если мы упадем на 5% годовых, а наши международные финансовые партнеры считают, что падение украинской экономики будет еще больше (на уровне 6,5-7%), то рост на будущий год на уровне 4,6% не выведет нас даже на уровень 2019 года. В данном случае можно наблюдать особенности статистики. Да, у нас будет рост 4,6%. Но мы не выйдем на уровень 2019 года. Поэтому нельзя говорить, что мы стали жить лучше и это будет ощутимо чувствоваться. Стали жить лучше по сравнению с чем? С периодом второго квартала, когда мы все были на карантине. Или по сравнению с периодом 2019 года. Можно даже не говорить о периоде 2013 года. Потому что в 2019 году мы даже не дошли до уровня доходов 2013 года. Поэтому, естественно, все познается в сравнении.

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Да, наверное, к концу этого года мы будем жить лучше по сранению с началом года. Но по сравнению с уровнем 2019 года вряд ли. И это не проблема нашей страны. Это проблема мира в целом. Вся экономика мировая упала. Поэтому, к сожалению, это особенности сегодняшней жизни», — сообщает Олег Пендзин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 66

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