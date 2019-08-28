За восемь месяцев 2019 года малая приватизация принесла государству 870 млн.грн

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Степан Кубив сообщил, что за восемь месяцев 2019 года малая приватизация принесла государству 870 млн.грн

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что поступления в госбюджет от реализации небольших объектов государственного имущества в 2019 году составили около 870 млн грн, информирует enovosty.com/news.

Степан Кубив также отметил, что с начала года состоялось 748 успешных электронных аукционов по продаже государственного имущества. Напомним, малая приватизация осуществляется через электронную систему ProZorro.Продажи.

Кубив также сообщил, что проект ProZorro официально стартовал через 3,5 месяца после его назначения на должность министра. С 2016 в системе работает 240 тыс поставщиков, проведено около 3 400 000 публичных торгов. Общая экономия составила 86 млрд грн.

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#Кубів: проєкт @the_prozorro офіційно стартував через 3,5 місяці після мого призначення на посаду міністра. З 2016 в системі працює 240 тис постачальників, проведено 3,4 млн публічних закупівель.Економія склала 86 млрд грн. pic.twitter.com/ErKO2G5IpT — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 28 августа 2019 г.

Напомним, в малой приватизации участвуют объекты государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн.