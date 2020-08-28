Стоимость хлеба будет быстро расти: Эксперт рассказал, как и почему изменится цена

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В следующем году темпы подорожания хлеба и хлебобулочных изделий будут существенно выше потребительской инфляции

Об этом на странице в facebook написал председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко:, информирует enovosty.com/news.

«Стоимость хлеба до конца года будет продолжать быстро расти. До конца этого года скорее всего в среднем + 6%. Но главная неприятная новость в том, что и в следующем 2021 году темпы подорожания хлеба и хлебобулочных изделий будут существенно выше потребительской инфляции. Главная причина в том, что стоимость зерна в мире растет, за последний год фьючерс на пшеницу вырос на 17%, а украинский производитель не может поднимать цену на свои изделия такими же темпами. Поэтому это подорожание будет, но оно растянуто на долгое время. Пандемия привела к значительному колебания цен на продовольствие в мире, спрос на которое является стабильным в отличие от потребительских товаров», — написал эксперт.

Отметим, сегодня в Украине подорожал ряд популярных продуктов, а вот стоимость борщевого набора существенно сократилась.