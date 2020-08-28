Шмыгаль сделал важное заявление о новом жестком карантине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Шмыгаль сделал важное заявление о новом жестком карантине Шмыгаль сделал важное заявление о новом жестком карантине

Закрыть Отправить

Даже в случае второй волны коронавируса, в Украине больше не будут вводить жесткий карантин

В Украине больше не будут останавливаться предприятия. Такое заявление сделал украинский глава правительства Денис Шмыгаль, встречаясь с представителями бизнеса. , информирует enovosty.com/news.

Несмотря на решение продлить карантинные ограничения до 1 ноября, в правительстве не рассматривается вероятность нового жесткого карантина в Украине. Вместо того, в стране будут действовать адаптивные ограничительные меры, а также — локализировать всплески заболевания.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что в Кабинете министров сейчас работают над системным восстановлением экономической активности. В частности, сейчас выполняется программа стимулирования украинской экономики и план действие главы государства. В них расписаны стимулирующие меры для разных экономических отрасли. Сейчас правительство дорабатывает долгосрочную стратегию развития страны на ближайшие десять лет.

Отметим, ранее в правительстве было принято решение о продлении адаптивного карантина на начала ноября. Кроме того, Украина закрыла границу на месяц практически для всех иностранцев. Эти решения вызвали ряд вопросов у представителей украинского бизнеса.

Читайте: Украина обновила список карантинных зон: кто попал в "красную зону"