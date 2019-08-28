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Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 9%

Главная » Последние новости » Новости экономики » Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 9%
 
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В 2020 году Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 9%

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что установленная учетная ставка существенно сдерживает кредитование реального сектора экономики, информирует enovosty.com/news.

Однако, по мнению Смолива, если в стране будет соответствующая экономическая ситуация, то ставку можно будет уменьшить до 9% в 2020 году. В 2021 году при соответствующих экономических условиях учетную ставку можно будет снизить до 8%, что даст возможность повысить доступность кредитования.

Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 9%

При снижении учетной ставки до 8-9% предприятия смогут привлекать кредитные ресурсы под 12-13% годовых.

Читайте: Европейский центральный банк принял решение сохранить учетную ставку в размере 0,0% годовых

Смолив подчеркнул, что главной целью НБУ является повышение доверия населения к национальной валюте и банковской системе путем обеспечения ценовой стабильности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 149

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