РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

28.05.2020 г.
14:11Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда
12:55Саудовский принц и Путин наконец-то поговорили. Brent обвалилась на 4%
12:12В Украине ввели новый налог на продажу машин. Кого коснется
12:07Поставки российского газа в ЕС через Польшу равны нулю
09:56Меры по выходу из экономического кризиса, предпринимаемые Кабмином, неэффективны, - Буитер
09:18США готовят России очень неприятный сюрприз
08:48Германия прекратила покупку российского газа. "Газпром" по-тихому прикрутил вентиль, - Аnti-colorados
Все новости экономики

Аналитика

25.05.2020

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Уханьский институт вирусологии, расположенный в районе Цзянся, Ухань, оказался в эпицентре вереницы теорий заговора. Многие источники сообщали о том, ...
21.05.2020

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов

Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Прошел год с момента инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Во время предвыборной кампании экс-шоумен щедро раздавал обещания, ...
19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...

Последние новости

28.05.2020 г.
14:13 Что предлагают заробитчанам, вернувшимся в Украину
14:11 Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда
14:00 Новый Renault Clio: чем будет удивлять новинка от французского автопроизводителя
13:40 США выводят свои войска из Афганистана с опережением графика, - Reuters
13:39 Ученые нашли лекарство для лечения легкой формы COVID-19 - Daily Mail
13:29 Фигурант расследования СБУ Тарас Завада может возглавить Львовскую налоговую - СМИ
13:00 В мире появился новый лидер по заболеваемости COVID-19
12:55 Саудовский принц и Путин наконец-то поговорили. Brent обвалилась на 4%
12:38 Украинцам пояснили, с чем связаны аномальные изменения погоды
12:24 Подготовка к эскалации: В "ЛДНР" прибыл десант кремлевских пропагандистов и кремлевский куратор
12:20 Франция запретила использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса
12:16 В НАН Украины поделились оптимистическими новостями по COVID-19
12:12 В Украине ввели новый налог на продажу машин. Кого коснется
12:07 Поставки российского газа в ЕС через Польшу равны нулю
11:56 Рынок авто: Украина импортировала транспорта почти на миллиард долларов
11:53 Поет на украинском и готовит борщи: Джуда из США "взорвал" украинский Instagram
11:38 Патрульный натрез отказался составлять протокол на нардепа от Слуги народа (Видео)
11:25 Российский журналист назвал главную ошибку Путина
11:23 США разворачивают военную спецоперацию в южноамериканской стране
10:50 Пять правил, которые необходимо соблюдать в ресторане, чтобы не заразиться COVID-19
10:42 Если тесты покажут иммунитет к COVID-19, это не значит что человек вне опасности, - вирусолог
10:27 Украина внедряет новые подходы в сфере нацбезопасности в связи с космическими и биологическими войнами в будущем, - Данилов
10:18 Google выплатит надбавку к зарплате в размере 1000$ сотрудникам, которые до конца года будут работать удаленно
10:10 Полагаться на ИФА тесты не стоит, результаты часто ошибочны, - Центр по контролю заболеваний США
10:03 Иностранные инвесторы вывели 2 млрд гривен из украинских ОВГЗ всего за две недели
09:56 Меры по выходу из экономического кризиса, предпринимаемые Кабмином, неэффективны, - Буитер
09:38 Зарплату министру юстиции Денису Малюське увеличили в три раза
09:22 Приобретенный иммунитет защищает от COVID-19, - ученые
09:22 Япония готова покупать туристов
09:18 США готовят России очень неприятный сюрприз
09:13 Когда в Украине будет нулевая статистика по коронавирусу
09:11 Дата выхода вакцины и новые зараженные: Что важно знать о COVID-19 28 мая
09:05 Меркель однозначно прокомментировала продление санкций против РФ
09:04 Украина начала массовое тестирование на наличие антител к COVID-19
08:59 Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей от пыток "копов" в Кагарлыке (ФОТО)
08:48 Германия прекратила покупку российского газа. "Газпром" по-тихому прикрутил вентиль, - Аnti-colorados
08:44 Путин хотел разделить Украину по Днепру к 2020 году: Генерал раскрыл планы главы Кремля
07:40 Тотальная безработица из-за пандемии: каждый шестой человек в мире потерял работу
07:30 На Украину снова идут дожди: какой погоды ждать в четверг, 28 мая
27.05.2020 г.
23:57 В Украине запустили платные камеры в СИЗО: стоимость "номеров"
23:45 Смешные пингвины в Музее искусств очарованы «Водяными лилиями» Моне (ФОТО)
23:35 В Сирии подорвали турецкий конвой: есть погибший и раненые
22:45 Коронавирус в России: москвичам разрешат гулять три раза в неделю
22:25 Пекин готовится к схватке, вбивая клин в антикитайский альянс - эксперт
20:59 Ученые установили, что чашку кофе можно заменить обычной прогулкой
20:46 СБУ блокировала реализацию 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора
20:34 Китайский штопор российской внешней политики и экономики, - Злой Одессит
20:16 ВВС Норвегии получили три новых истребителя F-35A (ФОТО)
19:46 ВОЗ создает фонд для привлечения новых источников финансирования
19:29 Небанковские финансовые учреждения получат новые возможности
19:06 Киберполиция разоблачила харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента
18:36 Нацбанк изменил прогноз состояния украинской экономики
18:15 Индию настиг масштабный коллапс: страну атакуют засуха, саранча и пандемия
17:48 В Чернигове жестко проучили водителя маршрутки, выгнавшего из салона бойца АТО (ВИДЕО)
17:06 В Украине продлили налоговые льготы: кто сможет не платить
16:36 В Одесской области прошли испытания РК "Нептун" (ФОТО)
16:14 В Украине изменили правила регистрации места жительства: как теперь прописать ребенка
15:24 Кабмин разработал программу выхода государства из коронакризиса
15:03 В НБУ прокомментировали возможность ипотеки по 10%
15:00 ВМС США собираются получить на вооружение торпеду нового поколения
Все новости »

Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда

Главная » Последние новости » Новости экономики » Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда
 
Печать Отправить на почту

 

 

Совместные мероприятия с органами местной власти, улучшение обслуживания плательщиков и проведения разъяснительной работы по применению норм налогового законодательства позволило обеспечить за январь-апрель 2020 года поступления от бизнес-сообществ Донецкой области в местные бюджеты в сумме 3 миллиарда 934 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области. , информирует enovosty.com/news.

Как сообщается, проведение инвентаризации земли, объектов недвижимости имущества, выплата заработной платы, ликвидация задолженности, соблюдение законодательства об оплате труда — это те направления, где налоговая Донетчины продуктивно действует совместно с органами местного самоуправления.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, благодаря сотрудничеству налоговой службы с органами местного самоуправления субъекты хозяйствования работают в правовом поле, соблюдая трудового законодательства, а местные бюджеты получают дополнительные поступления.

Субъекты хозяйствования уплатили за 4 месяца 2020 году до местных бюджетов 2 млрд 938 млн гривен НДФЛ, 344,2 млн. гривен единого налога и 290,1 млн гривен земельного налога.

Читайте: В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера

Наибольшие поступления в местную казну обеспечили плательщики г. Мариуполя — 1,4 млрд. грн., г. Покровск и Покровский район пополнили местные бюджеты на 0,6 млрд. грн, города Краматорск и Славянск — по 0,4 млрд грн соответственно.

«ГУ ГНС в Донецкой области напоминает, что своевременная и полная уплата налогов и сборов в бюджеты — это одна из главных предпосылок финансовой стабильности и благосостояния нашей страны и каждого ее гражданина», — отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера

Читайте: Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год


Экономические новости youtube
Посещений: 10

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Все статьи


Читайте также

В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера
 Недропользователи Донбасса направили в бюджеты более 113 миллионов гривен рентных платежей
Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год

Армия

Зенитный ракетный комплекс MIM-104 «Patriot» (США)
Зенитно-артиллерийский комплекс Mantis (Германия)
Бронеавтомобиль «Крепость на колесах»
Самолет-амфибия ShinMaywa US-2 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Ахметов
Ринат
Осадчая
Екатерина
Гарань
Алексей
Вощевский
Валерий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Володимир ясне сонечко": в мережі з'явилось сатиричне відео про першу річницю Зеленського(ВІДЕО) (16020)

Министерство образования опубликовало правила, по которым будут проходить экзамены и ВНО на карантине (12110)

Пользователей Сети поразил пес, который стал приемным отцом для бездомных котят (ВИДЕО) (11095)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 