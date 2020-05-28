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Меры по выходу из экономического кризиса, предпринимаемые Кабмином, неэффективны, — Буитер

Главная » Последние новости » Новости экономики » Меры по выходу из экономического кризиса, предпринимаемые Кабмином, неэффективны, - Буитер
 
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Украинское правительство предпринимает крайне неэффективные и сомнительные шаги для выхода из экономического кризиса, которые не будут поддержаны Евросоюзом. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Виллем Буитер, выступая на заседании экономического Совета, который состоялся 27 мая.

Меры по выходу из экономического кризиса, предпринимаемые Кабмином, неэффективны, — Буитер

Буитер назвал протекционистскими меры, которые предпринимает Правительство Украины для поддержки отечественного производителя, а также другие механизмы, предпринимаемые Украиной для выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. , информирует enovosty.com/news.

Бутиер убеждён, что подобные действия не снизят уровень безработицы в стране, не реанимируют экономику, а также не будут способствовать возрождению тех отраслей, которые, на сегодняшний день, находятся на грани выживания.

Кроме того, Виллем Буитер убеждён, что для быстрого и эффективного выхода из экономического кризиса в связи с COVID-19 Украине необходимо более ответственно подходить к тестированию населения, поскольку тот уровень тестирования, который сегодня осуществляет Украина — худший за количественными показателями в мире.

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Сегодня Украина тестирует порядка семи людей на 1000 человек населения, в других же странах эта цифра существенно отличается в сторону увеличения.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 77

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