Витренко вновь не хватило поддержки в Раде для утверждения главой Минэнерго, — СМИ

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Верховная Рада Украины на своём заседании в четверг вновь не смогла утвердить Юрия Витренко на должности первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина 24».

«Лишь 204 «За». Голосование было провалено, несмотря на то, что свои голоса в поддержку отдали нардепы из группы влияния главы МВД Арсена Авакова и олигарха Рината Ахметова и тем самым выступили в поддержку позиции Президента. В то же время депутаты группы Коломойского не сдержали ранее достигнутые договоренности», — говорится в сообщении.

Как известно, 17 декабря 2020 года в парламенте не хватило голосов за кандидатуру бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Ю.Витренко на должность главы Минэнерго. 21 декабря Кабмин на внеочередном заседании назначил его первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский просил фракцию «Слуга народа» о поддержке кандидатуры Ю.Витренко во время голосования 28 января, «как наиболее независимого кандидата».