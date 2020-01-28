В Украине объем госдолга сократился на 7,8%

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В Министерстве финансов Украины сообщили, что объем государственного долга Украины за прошлый год уменьшился в гривневом эквиваленте на 7,8% до 1,998 трлн грн, информирует enovosty.com/news.

В то же время, в сообщении Минфина говорится, что госдолг в долларовом эквиваленте увеличился на 6,05 млрд долл (+ 7,7%) до 84,36 млрд долл. На начало 2020 года отношение государственного долга к ВВП составило 50%.

Ранее сообщалось, что объем государственного долга за 2018 год увеличился в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл. до 78,32 млрд долл, а в гривневом эквиваленте — на 26,94 млрд грн до 2,169 трлн грн. По отношению к ВВП госдолг Украины в 2018 году составлял 62,7%.

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