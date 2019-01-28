Кабмин готов к введению второго уровня накопительной системы

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кабмин готов к введению второго уровня накопительной системы Кабмин готов к введению второго уровня накопительной системы

Закрыть Отправить

В Кабмине сообщили, что они готовы к введению второго этапа пенсионной системы в Украине. Но подчеркнули, что прежде его должны поддержать депутаты Верховной Рады. Кабинет министров Украины отметил, что законопроект уже был зарегистрирован на сайте ВР.

Такое заявление сделал Андрей Рева, занимающий должность министра социальной политики. Он добавил, что в Кабмине все готовы приступить к введению накопительного уровня пенсионной системы. Министр уточнил, что пока вся загвоздка в том, что украинские депутаты не могут проголосовать за этот закон в первом чтении. Рева отмечает, что скорее всего этот этап введут уже в этом году, информирует enovosty.com/news.

Министр социальной политики уточнил, что суть этого этапа в том, что у каждого украинца будет иметься счет, где будут накапливаться средства. Именно с этих накоплений и будут распределятся средства в будущем. Такая система уже давно введена в других странах мира.

Ранее сообщали, что Андрей Рева анонсировал повышения пенсий в марте 2019 года.