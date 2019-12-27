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«Это происходит сейчас»? Украинцам сообщили хорошие коммунальные вести

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Это происходит сейчас"? Украинцам сообщили хорошие коммунальные вести
 
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Суммы в платежках должны упасть на тридцать процентов

Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом сегодня, 27 декабря, на странице в facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, с сегодняшнего дня теплопоставщики уже начали пересматривать тарифы, используя инструмент, который предоставил Правительство местной власти, информирует enovosty.com/news.

«Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу! Снижение цены на отопление будет ощутимым для каждой украинской семьи. Для нас было принципиальным решить эту проблему. И мы это сделали! Изменения должны происходить уже сейчас, а не через 3-5 лет», — написал глава правительства.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 521

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