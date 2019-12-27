Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника

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Заработная плата чиновника должна быть привязана к средней зарплате в стране и общих показателей эффективности его отрасли.

Такое мнение выразил экономист Алексей Дорошенко. Он убеждён в том, что зарплата чиновника должна быть привязана к средней зарплате в стране и общих показателей эффективности его отрасли. Например, у министра экономического развития она может зависеть от средней заработной платы в стране и от роста ВВП страны: «Министры начали жаловаться на низкую заработную плату. Хочу напомнить, что в 2018 году заработная плата министра составляла от 16 до 50 тысяч гривен. С учетом многочисленных надбавок и доплат она росла в 2,2-2,5 раза, то есть была от 40 до 120 тысяч гривен в зависимости от министерства», информирует enovosty.com/news.

В этом контексте экономист напомнил о том, что в Европейском союзе заработная плата чиновника раза в 2-3 раза больше средней по стране, в США многие министры сознательно идут на государственную службу с понижением дохода из частного сектора, считая это этапом жизни с меньшими доходами, но увеличивая круг общения и возможность попробовать себя на другом месте:

«Почему тогда украинские министры, которые пришли преимущественно при поддержке наших западных партнеров сейчас не замечают того, как это происходит «там», а хотят лишь как «здесь»? То есть получать как на высших звеньях частного сектора, то есть в десятки раз больше чем в среднем по стране. А нужно ставить вопрос не сколько вы хотите получать, а вы готовы сделать за эти деньги?» — задается вопросом Алексей Дорошенко.