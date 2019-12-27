Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

27.12.2019 г.
09:45Украине первый раз заплатили штраф из-за оккупации Крыма
08:35Украинцев забросают платежками за газ. В чём суть?
08:33Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника
26.12.2019 г.
13:16Мифический 4,5G: Крупнейшего мобильного оператора Украины поймали на вранье
12:59Госдолг Украины вырос на миллиард долларов: Минфин назвал причину
12:43Крупнейшие сети АЗС опускают цены на бензин
12:15Украина в этом году экспортировала елочных игрушек на сумму 7,5 миллионов долларов
Все новости экономики

Аналитика

27.12.2019

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Резонанс вокруг заявления о достижении договоренности МВФ и Украины относительно трехлетней кредитной программы объемом 5,5 млрд долларов быстро затих, ...
26.12.2019

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Россия пустила в аннексированный Крым поезд, в Украине опять рухнули цены на бензин, а Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin, ...
26.12.2019

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
С начала 2019 года украинская национальная валюта показала стремительный рост по отношению к доллару. В то же время в Украине наблюдаются падение промышленного ...

Последние новости

27.12.2019 г.
10:14 Блогер рассказала, кто на самом деле радуется прибытию поезда в аннексированный Крым
10:06 На Подоле запустят праздничный трамвай: оплатить проезд можно колядками и танцами
09:45 Украине первый раз заплатили штраф из-за оккупации Крыма
09:32 На Донбассе враг атаковал украинских военных. Появились плохие новости
09:24 Дошло до Африки: РПЦ продолжает ссориться с другими церквями из-за ПЦУ
09:05 Известный журналист нашел объяснение внезапной дружбе Путина с Макроном
08:35 Украинцев забросают платежками за газ. В чём суть?
08:33 Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника
08:26 У Зеленского решили, как будут регулировать работу СМИ. Какая информация окажется под запретом?
08:20 В Киеве заметили первый электрокроссовер от Mercedes-Benz (ФОТО)
08:19 Страшное крушение в Казахстане: Число жертв увеличилось
07:40 Сеть растрогали снимки собаки, одетой в куртку своей хозяйки (ФОТО)
07:30 Киев в новогодних огнях: в Сети появились завораживающие снимки (ФОТО)
07:15 Япония ошибочно заявила о падении северокорейской ракеты в водах у Хоккайдо
07:15 «Авада кедавра!»: Лингвисты расшифровали имена героев "Гарри Поттера"
00:07 Эксперты назвали самые худшие автомобили Европы за 30 лет
26.12.2019 г.
23:16 Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО)
22:30 Специалистов заменят роботы: как избежать потери работы из-за развития искусственного интеллекта
21:59 Компания Lamborghini подарила своим страстным поклонникам суперкар (ВИДЕО)
21:48 СБУ совместно с Гостаможслужбой осуществила первое онлайн-«ориентирование»
21:35 Идеальные манеры: как дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вели себя на первой рождественской службе (ФОТО)
21:27 В киевских лесах проснулись агрессивные змеи из-за аномальной зимы
21:14 Европейцы начали понимать, как действует РФ и насколько серьезны ее устремления
20:43 Reuters: Стоимость нефти Brent стремительно растет
20:30 Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома-2"(ВИДЕО)
20:06 Умерла известная актриса и режиссер Галина Волчек
19:58 Associated Press: Фондовые индексы растут на фоне заявлений Трампа о готовности к подписанию торговой сделки с Китаем
19:43 Вашингтон разрабатывает стратегию информационной войны против РФ
19:27 Ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине
18:52 Стало известно, что ожидает от Украины МВФ для утверждения новой программы
18:43 Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса
18:27 Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin
17:50 Нацбанк вводит для украинских банков новый норматив ликвидности NSFR
17:40 "Укртелеком" повысит тарифы на 20%: подробности
17:20 Алексей Кучеренко рассказал об эффективности достигнутых договоренностей между Нафтогазом и Газпромом
16:59 Определен лучший возраст для отцовства
16:51 В Минсоцполитики рассказали, когда заработает электронный больничный
16:23 Стала известна причина замедления роста ВВП Украины в 2020 году
16:16 США перебросят войска для борьбы с Россией: подробности
16:05 Google обнародовал самые популярные запросы о здоровье в 2019 году
15:59 В храме ПЦУ впервые провели литургию на католическое Рождество
15:32 Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020
15:11 Местные власти продолжают призывать Зеленского запретить открытый Герусом импорт э/э из России
15:04 В РФ самолет Су-57 проходил испытания, в ходе которых "испытывался режим самоуничтожения", - Аnti-colorados
15:00 В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО)
14:40 В Книгу рекордов Гиннеса занесли японский спутник, находящийся на самой низкой орбите
14:40 В Сети показали первый пожарный электромобиль за 1,2 млн долларов (ФОТО)
14:20 Покупка с сюрпризом: мужчина обнаружил в старых часах с блошиного рынка 50 тысяч дойчмарок
14:05 Россия пустила поезд в аннексированный Крым: В США уже отреагировали
14:00 Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице
13:45 На Ровенщине из-за коклюша умер младенец
13:45 Трамп рассказал об "идеальном" разговоре с Зеленским
13:40 "Черная метка": В Сети рассказали, почему Крымский мост скоро разрушится
13:40 Human Rights Watch подвергли жесткой критике приговор по убийству Джамаля Хашогги
13:20 Словарь современного украинского языка определил слово 2019 года
13:16 Мифический 4,5G: Крупнейшего мобильного оператора Украины поймали на вранье
13:09 Как от Путина можно заполучить ключи от мира на Донбассе, - Тука
13:00 Нацбанк ввел в обращение новые памятные монеты: кому они посвящены (ФОТО)
12:59 Госдолг Украины вырос на миллиард долларов: Минфин назвал причину
12:57 Кольцо огня: сегодня произошло последнее солнечное затмение в 2019 году (ВИДЕО)
Все новости »

Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника
 
Печать Отправить на почту

 

 

Заработная плата чиновника должна быть привязана к средней зарплате в стране и общих показателей эффективности его отрасли.

Такое мнение выразил экономист Алексей Дорошенко. Он убеждён в том, что зарплата чиновника должна быть привязана к средней зарплате в стране и общих показателей эффективности его отрасли. Например, у министра экономического развития она может зависеть от средней заработной платы в стране и от роста ВВП страны: «Министры начали жаловаться на низкую заработную плату. Хочу напомнить, что в 2018 году заработная плата министра составляла от 16 до 50 тысяч гривен. С учетом многочисленных надбавок и доплат она росла в 2,2-2,5 раза, то есть была от 40 до 120 тысяч гривен в зависимости от министерства», информирует enovosty.com/news.

В этом контексте экономист напомнил о том, что в Европейском союзе заработная плата чиновника раза в 2-3 раза больше средней по стране, в США многие министры сознательно идут на государственную службу с понижением дохода из частного сектора, считая это этапом жизни с меньшими доходами, но увеличивая круг общения и возможность попробовать себя на другом месте:

«Почему тогда украинские министры, которые пришли преимущественно при поддержке наших западных партнеров сейчас не замечают того, как это происходит «там», а хотят лишь как «здесь»? То есть получать как на высших звеньях частного сектора, то есть в десятки раз больше чем в среднем по стране. А нужно ставить вопрос не сколько вы хотите получать, а вы готовы сделать за эти деньги?» — задается вопросом Алексей Дорошенко.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 244

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Солнце и море: Летний отдых зимой
Все статьи


Читайте также

Стало известно, на сколько Украина отстает от Чехии по зарплатам
 Украинцам могут разрешить получать зарплаты в любом банке
Разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти вдвое
 В США арестовали министра за лёгкий шлепок чуть ниже спины
ІТ-рынок в Украине: У кого больше всех и на сколько выросли зарплаты за год
 Пришлось извиняться: Финский министр попала в неловкую ситуацию из-за Instagram
Укрзализныця намерена повысить зарплаты работникам
 "На правах рекламы – будни Донецка": сеть шокировали зарплаты в "ДНР"

Армия

Гранатомет ГР-1
Самоходная гаубица 155-мм М109 (США)
Вертолет AgustaWestland AW101 (Великобритания-Италия)
Переносной зенитно-ракетный комплекс Starburst (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Дмитрий
ТЫМЧУК
Павел
ПЕТРЕНКО
Михаил
СААКАШВИЛИ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Toyota сняла с производства автомобиль, который выпускала более 50 лет (3045)

Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице (2848)

В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО) (2825)

Отец с сыном из США построили копию суперкара Lamborghini и прославились на весь мир (ВИДЕО) (2565)

Эксперты назвали самые худшие автомобили Европы за 30 лет (2433)

ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle? (2279)

Гидровыстрел: Появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ, созданного по стандартам НАТО (2025)

Глупая война, которая завершилась провалов: Что допустил Брежнев, а теперь повторяет Путин, - Бутусов (1904)

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики (1755)

"Черная метка": В Сети рассказали, почему Крымский мост скоро разрушится (1739)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Самая недовольная морда в мире: ТОП-5 фото хаски (9029)

Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (6040)

В Сети смеются над собакой, которая устроила настоящую истерику из-за рождественского подарка (ВИДЕО) (5773)




Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 