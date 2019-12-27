Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

27.12.2019 г.
17:43Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства
17:23 Все что нужно знать про экономику Украины 2019: десять важных цифр
14:10«Контрабандный» уголь из «Л/ДНР» в Украину почти не заходит – эксперт
13:10Некоторые ситуации - критические: Как изменились цены на овощи и фрукты
12:49В РФ олигархи таинственно замолчали после встречи с Путиным
12:00Урожайный год: Акции Apple взлетели до рекордных показателей
10:43"Это происходит сейчас"? Украинцам сообщили хорошие коммунальные вести
Все новости экономики

Аналитика

27.12.2019

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Резонанс вокруг заявления о достижении договоренности МВФ и Украины относительно трехлетней кредитной программы объемом 5,5 млрд долларов быстро затих, ...
26.12.2019

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Россия пустила в аннексированный Крым поезд, в Украине опять рухнули цены на бензин, а Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin, ...
26.12.2019

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
С начала 2019 года украинская национальная валюта показала стремительный рост по отношению к доллару. В то же время в Украине наблюдаются падение промышленного ...

Последние новости

27.12.2019 г.
19:22 В Украине стремительно сокращается промышленное производство
18:52 Киберполиция разоблачила хакера, который продавал базы данных Гостаможслужбы
18:34 Названы самые густонаселенные районы Киева
18:17 В Бостоне отменили выступление известного музыканта из-за поддержки им Путина и агрессии против Украины
18:13 В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год
17:43 Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства
17:23 Все что нужно знать про экономику Украины 2019: десять важных цифр
17:16 В США тестируют новую модель Tesla (ВИДЕО)
16:51 Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
16:41 Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда
16:36 Новый украинский поезд вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express (ФОТО)
16:13 Росстат предсказал двукратное ускорение естественной убыли населения РФ
15:51 Принято важное решение по бойцам-иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе
15:32 Кабмин за четыре месяца передал на приватизацию 530 госпредприятий
15:23 "Укртелеком" откажется от ряда услуг в 2020 году: подробности
15:04 В Украине анонсировали важную реформу в образовании
15:00 У малыша Йоды появился достойный конкурент: в Сети заговорили о малыше Сонике (ВИДЕО)
14:40 Япония отправит на Ближний восток свой эсминец
14:20 На карту Польши добавят еще 4 города
14:10 «Контрабандный» уголь из «Л/ДНР» в Украину почти не заходит – эксперт
14:00 Шведская компания Saab стремится выиграть 15-миллиардный контракт на производство истребителей для Индии
13:40 Дочь Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта поразила публику милым реверансом (ВИДЕО)
13:20 На электрокары в Украине с 1 января 2020 года будут ставить "зеленые" номера
13:10 Некоторые ситуации - критические: Как изменились цены на овощи и фрукты
13:00 Кот, который получил "леща" из ведра с рыбой, стал звездой Сети (ВИДЕО)
12:49 В РФ олигархи таинственно замолчали после встречи с Путиным
12:45 Есть над чем задуматься: 10 самых крупных техногенных катастроф, потрясших мир
12:30 Смертоносный МиГ-27 попрощается с индийским небом после четырех десятилетий службы
12:20 Добропольский горсовет призывает Зеленского не допустить закрытие угольных шахт из-за "поправки Геруса"
12:15 Знаменитости, которые покинули наш мир в 2019 году
12:00 Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО)
12:00 Урожайный год: Акции Apple взлетели до рекордных показателей
11:45 "Рупор" российского МИД Захарова опять оконфузилась странным танцем (ВИДЕО)
10:43 "Это происходит сейчас"? Украинцам сообщили хорошие коммунальные вести
10:40 Украинские новогодние игрушки становятся популярнее. Кто покупает украшения?
10:30 Слезоточивый газ и драка депутатов: Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
10:14 Блогер рассказала, кто на самом деле радуется прибытию поезда в аннексированный Крым
10:06 На Подоле запустят праздничный трамвай: оплатить проезд можно колядками и танцами
09:45 Украине первый раз заплатили штраф из-за оккупации Крыма
09:32 На Донбассе враг атаковал украинских военных. Появились плохие новости
09:24 Дошло до Африки: РПЦ продолжает ссориться с другими церквями из-за ПЦУ
09:05 Известный журналист нашел объяснение внезапной дружбе Путина с Макроном
08:35 Украинцев забросают платежками за газ. В чём суть?
08:33 Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника
08:26 У Зеленского решили, как будут регулировать работу СМИ. Какая информация окажется под запретом?
08:20 В Киеве заметили первый электрокроссовер от Mercedes-Benz (ФОТО)
08:19 Страшное крушение в Казахстане: Число жертв увеличилось
07:40 Сеть растрогали снимки собаки, одетой в куртку своей хозяйки (ФОТО)
07:30 Киев в новогодних огнях: в Сети появились завораживающие снимки (ФОТО)
07:15 Япония ошибочно заявила о падении северокорейской ракеты в водах у Хоккайдо
07:15 «Авада кедавра!»: Лингвисты расшифровали имена героев "Гарри Поттера"
00:07 Эксперты назвали самые худшие автомобили Европы за 30 лет
26.12.2019 г.
23:16 Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО)
22:30 Специалистов заменят роботы: как избежать потери работы из-за развития искусственного интеллекта
21:59 Компания Lamborghini подарила своим страстным поклонникам суперкар (ВИДЕО)
21:48 СБУ совместно с Гостаможслужбой осуществила первое онлайн-«ориентирование»
21:35 Идеальные манеры: как дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вели себя на первой рождественской службе (ФОТО)
21:27 В киевских лесах проснулись агрессивные змеи из-за аномальной зимы
21:14 Европейцы начали понимать, как действует РФ и насколько серьезны ее устремления
20:43 Reuters: Стоимость нефти Brent стремительно растет
Все новости »

Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно данным Госстата, в Украине происходит падение промышленного производства. В январе-октябре 2019 года промышленное производство сократилось на 0,6%

С вопросом относительно того, какие меры необходимо предпринять для изменения ситуации “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что контролируемое снижение гривны было как раз тем моментом, который позволял украинским предприятиям чувствовать себя комфортно.

«Было сделано много ошибок и принято неправильных решений, потому что правительство приняло экономику, которая росла на 4,5%. В ноябре падение промышленного производства достигло уже 7,5%. И здесь есть несколько причин.

Во-первых, это курс, который упал вследствие неконтролируемого выпуска облигаций внутреннего государственного займа. И, очевидно, что наша страна, которая получает большую часть прибыли от экспорта, получила достаточно серьезные проблемы. Поскольку продукция, которую предприятия продают на экспорт, становится в ценовом сегменте все менее и менее конкурентоспособной. Таким образом, контролируемое снижение гривны — это был как раз тот момент, который позволял украинским предприятиям чувствовать себя комфортно.

Читайте: Александр Леонов рассказал о перспективах подписания нового соглашения с МВФ

Во-вторых, это «дыра, которая образовалась в бюджете», в размере 51 млрд грн. И сейчас есть проблема в том, что предприятия, которые поставили продукцию по госзаказу, не получают или не в полной мере получают деньги за свою продукцию. И таким образом они теряют оборотные средства и теряют возможности для дальнейших заказов для работы. Это же касается и государственных предприятий, которым поставили задачу фактически отдать 90% заработанного. И очевидно, что в следующий год они войдут с проблемами.

И, в-третьих, это информация о том, что с бизнесменов требуют авансовые выплаты по налогам. Все это, к сожалению, приведет к тому, что в следующем году падение производства продолжится.

И для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо возвращаться к старым испытанным методам. То есть дать возможность гривне контролируемо слабеть для того, чтобы предприятиям было выгодно продавать продукцию на внешние рынки и чтобы они снова стали конкурентоспособными. Отказаться от силового давления на предприятия. Также необходимо отказаться от давления на бизнес, потому что встреча президента с бизнесменами, которые влияют на цены на бензин и нефтепродукты, также является давлением. Фактически многие вещи надо начинать сначала», — сообщает Александр Леонов

Читайте: Александр Леонов рассказал о перспективах цен на газ для населения


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 215

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Солнце и море: Летний отдых зимой
Все статьи


Читайте также

Александр Леонов рассказал о перспективах подписания нового соглашения с МВФ
 Александр Леонов рассказал о перспективах цен на газ для населения
Украине необходимо бороться за внешние рынки, - Александр Леонов
 Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря
Александр Леонов рассказал о последствиях директивного снижения коммунальных тарифов
 Александр Леонов рассказал о важности приватизации госбанков
Сотрудничая с МВФ Украина смогла наладить макрофинансовую стабильность и уменьшить долги, - Александр Леонов
 Александр Леонов рассказал о влиянии досрочных парламентских выборов на ВВП Украины

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Бронеавтомобиль МКС-1
Самолет Ан-32
Бронеавтомобиль «Варта»
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ЯНУКОВИЧ
Вадим
НОВИНСКИЙ
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО) (9124)

Самая недовольная морда в мире: ТОП-5 фото хаски (9117)

Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (6146)




Экономические новости youtube

Рынок земли



help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 