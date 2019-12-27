Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства

Закрыть Отправить

Согласно данным Госстата, в Украине происходит падение промышленного производства. В январе-октябре 2019 года промышленное производство сократилось на 0,6%

С вопросом относительно того, какие меры необходимо предпринять для изменения ситуации “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что контролируемое снижение гривны было как раз тем моментом, который позволял украинским предприятиям чувствовать себя комфортно.

«Было сделано много ошибок и принято неправильных решений, потому что правительство приняло экономику, которая росла на 4,5%. В ноябре падение промышленного производства достигло уже 7,5%. И здесь есть несколько причин.

Во-первых, это курс, который упал вследствие неконтролируемого выпуска облигаций внутреннего государственного займа. И, очевидно, что наша страна, которая получает большую часть прибыли от экспорта, получила достаточно серьезные проблемы. Поскольку продукция, которую предприятия продают на экспорт, становится в ценовом сегменте все менее и менее конкурентоспособной. Таким образом, контролируемое снижение гривны — это был как раз тот момент, который позволял украинским предприятиям чувствовать себя комфортно.

Читайте: Александр Леонов рассказал о перспективах подписания нового соглашения с МВФ

Во-вторых, это «дыра, которая образовалась в бюджете», в размере 51 млрд грн. И сейчас есть проблема в том, что предприятия, которые поставили продукцию по госзаказу, не получают или не в полной мере получают деньги за свою продукцию. И таким образом они теряют оборотные средства и теряют возможности для дальнейших заказов для работы. Это же касается и государственных предприятий, которым поставили задачу фактически отдать 90% заработанного. И очевидно, что в следующий год они войдут с проблемами.

И, в-третьих, это информация о том, что с бизнесменов требуют авансовые выплаты по налогам. Все это, к сожалению, приведет к тому, что в следующем году падение производства продолжится.

И для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо возвращаться к старым испытанным методам. То есть дать возможность гривне контролируемо слабеть для того, чтобы предприятиям было выгодно продавать продукцию на внешние рынки и чтобы они снова стали конкурентоспособными. Отказаться от силового давления на предприятия. Также необходимо отказаться от давления на бизнес, потому что встреча президента с бизнесменами, которые влияют на цены на бензин и нефтепродукты, также является давлением. Фактически многие вещи надо начинать сначала», — сообщает Александр Леонов

Читайте: Александр Леонов рассказал о перспективах цен на газ для населения