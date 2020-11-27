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У нас зарплаты и пенсии украинские, а цены на энергоносители — европейские, — Мария Яковлева

Главная » Последние новости » Новости экономики » У нас зарплаты и пенсии украинские, а цены на энергоносители — европейские, - Мария Яковлева
 
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«Нафтогаз» могут обязать продавать газ на биржевых аукционах. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4400 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно развития конкуренции на рынке газа и особенностей проведения биржевых аукционов по его продаже"

Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева считает, что законопроект №4400 призван не ликвидировать монополизм в стране, а создать иллюзии существования конкуренции между двумя монополистами — НАК «Нафтогаз Украины» и облгазами, информирует enovosty.com/news.

«Ярко анонсированный законопроект № 4400 обещает каждому украинцу ликвидировать монополизм государственного монстра НАК «Нафтогаз Украины». Женщины хорошо знают, что быть немного беременной невозможно! Так и здесь, нельзя ликвидировать монополизм, оставляя саму монополию. Где вы видели, чтобы пчелы выступали против меда? Это неестественно! Где вы видели, чтобы монополия дала возможность родиться свободному, конкурентному рынку!? Украинские политики это «похоронили» еще в 2015 году, когда принимали Закон «О рынке природного газа» и оставили существование вертикально-интегрированных компаний, на человеческом языке — монополии. Поэтому законопроект №4400 не о ликвидации монополизма, а о создании иллюзии существования конкуренции между двумя монополистами — НАК «Нафтогаз Украины» и облгазами», — сказала «ЭН» эксперт.

По ее словам, потребителю все равно какая монополия его будет «обдирать до нитки». «Главное, что обещанный свободный выбор поставщика и конкурентный рынок природного газа наш потребитель так и не получит. Если природный газ на бирже будет продавать монополист, который занимает 80% рынка, то интересно кто с ним будет конкурировать и вообще зачем ему биржа!? Если власть действительно защищает своих граждан, то тогда реально устанавливает регулируемую цену на газ для уязвимых категорий потребителей, а не грубо нарушает Закон «О ценах и ценообразовании» или имитирует существования «конкурентного рынка». В цивилизованных странах, создали действенные конкурентные рынки и расходы на квартплату не превышают 10-15% от суммы доходов. У нас же зарплаты и пенсии украинские, а цены на энергоносители — европейские. Результатом такой разрушающей и недальновидной политики является то, что госбюджет и люди в долгах, а монополисты скоро лопнут от сверхприбылей. Уже не знают, какую еще себе сделать прибавку к зарплате и за что выплатить премию», — говорит она.

Яковлева убеждена, для того, чтоб реально устранить монополии необходимо предлагать изменения в антимонопольное законодательство, а не прикрывать «фиговым» листочком монополии. «Пример с «рынком электроэнергии» очень плохой, потому что там такая же ситуация — дерутся две монополии государственная и частная. А рынка как не было так и не будет. Потому что пока существуют монополии — ни один рынок не родится», — резюмировала эксперт.

Читайте: Коболев vs Фирташ: Борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 138

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