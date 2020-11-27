Минималка 6500: В Украине перенесли повышение зарплат

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В Украине перенесли увеличение минимальной заработной платы

Минимальная зарплата в Украине увеличится до 6500 с начала декабря 2021, а не этим летом, как планировалось раньше. Решение об этом Кабинет министров Украины принял после проведений консультаций с международными партнёрами. Информацией об этом поделились в министерстве финансов, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства Сергей Марченко в эфире популярной украинской программы рассказал о том, что повышать минимальную зарплату не будут в июле, так как в стране происходят шоковые вливания в экономику, что влияет на инфляцию. Правительство провело консультации с партерами и решило, что повышение минималки до суммы в 6500 стоит перенести на декабрь 2021. Вместе с тем, по словам министра, решение отложить повышение минимальной зарплаты не повлияет на запланированный рост выплат для учителей.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что 26 ноября Украина успешно завершила переговоры с Международным валютным фондом по поводу ключевых параметров проекта госбюджета 2021.