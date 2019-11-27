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Как сейчас сберечь и приумножить деньги в Украине: Экспорты дали ценные советы

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как сейчас сберечь и приумножить деньги в Украине: Экспорты дали ценные советы
 
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Сегодня гривна опять показала рекордное укрепление

В последнее время украинцы замерли в ожидании: изначально они массово скупали дешевую валюту, а теперь не торопятся тратить её. В частности, жители страны резко сократили покупку недвижимости и не спешат вкладываться в бизнес. Тем не менее, деньги должны работать и приносить доходы, потому эксперты дали несколько ценных советов тем, кто готов рискнуть, но не хочет остаться у разбитого корыта, информирует enovosty.com/news.

Сегодня в стране наиболее популярными являются краткосрочные депозиты. Банки предлагают украинцам разметить нацвалюты по ставке до 18,5% годовых. Тем не менее, эксперты говорят, что не стоит вестись на самые привлекательные большие ставки, так как они являются сигналом того, что финучреждение находится в шатком положении. Безопаснее всего иметь дело с госбанками или же финансовыми учреждениями, которые имеют иностранных собственников. Кроме того, украинцам рекомендуют хранить средства на самых коротких сроках. Оставив свои деньги всего на три месяца, вкладчики минимально рискуют потерпеть от ослабления национальной валюты.

Ещё один вариант сохранить и приумножить сбережения — облигации внутреннего государственного займа. Их выпускает Минфин, но приобрести их самому напрямую нельзя. Нужно связываться с посредниками, которые не забудут взыскать нескромную комиссию.

Кроме того, проверенным методом является покупка иностранной валюты. Тут финансисты говорят, что выбирая между долларов и евро, лучше отдать предпочтение первому.

Читайте: Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 248

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