Альтернативные законопроекты по Дія City создают почву для деятельности недобросовестных компаний, — Александр Борняков

Главная » Последние новости » Новости экономики » Альтернативные законопроекты по Дія City создают почву для деятельности недобросовестных компаний, - Александр Борняков Альтернативные законопроекты по Дія City создают почву для деятельности недобросовестных компаний, - Александр Борняков

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Принятие любого из альтернативных законопроектов создает существенное основание для деятельности недобросовестных компаний.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков ответил на представленные альтернативные законопроекты о запуске Дія City. По мнению замминистра, проекты №4303-1 и №4303-2 хотя и базируются на правительственной концепции инициативы Дія City, но содержат ряд существенных недостатков, препятствующих полноценному запуску инициативы. Прежде всего, речь идет о консервации текущего положения дел в секторе, который является выгодным для аутсорсинговых компаний.

«Предложенная в альтернативных законопроектах модель работы через ФОП и отсутствие рабочей модели из GIG-работников приведет к консервации ныне существующей практики со всеми ее рисками, блокирует любые наши стремления создать предпосылки для движения вперед и развития рынка найма в IT в соответствии с международными практиками», — отметил Борняков на своей странице в Facebook.

По мнению чиновника, законопроект №4303, подготовленный Минцифры, содержит нормы, способствующие нормализации отношений между работодателями и работниками, создают основы защиты прав интеллектуальной собственности, а также вводят ряд новаций в сфере корпоративного права, призванных стимулировать инвестиции в отрасль. В то же время, Борняков видит в альтернативных законопроектах существенные риски для коррумпированности режима работы Дія City.

«Альтернативный законопроект 4303-1 предусматривает сочетание в лице ГНС функций регулятора и субъекта, обеспечивает верификацию критериям соответствия. При таких обстоятельствах слишком высоким риск злоупотребления властными полномочиями при решении вопроса о получении, или потерю статуса резидента», — комментирует Борняков.

Подытожив, замминистра цифровой трансформации указывает, что принятие любого из альтернативных законопроектов создает существенное основание для деятельности недобросовестных компаний и дискредитации режима.

Ранее в Верховной Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» и №4305 «О внесении изменений в уголовное законодательство по особого порядка проведения служебного расследования уголовного преступления с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики». Законопроекты предусматривают ряд налоговых и правовых новаций для запуска специального правового режима Дія City, а также исключают возможность силового давления на IT-сектор.