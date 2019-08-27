Руслан Бортник рассказал о влиянии капитальных инвестиций на экономику страны

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Капитальные инвестиции в украинскую экономику за первое полугодие 2019 года увеличились на 13% и составили 234 млрд грн

В Госстате также сообщается, что почти три четверти капитальных инвестиций (73,3%), которые были привлечены в первом полугодии 2019 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно влияния увеличения объема капитальных инвестиций на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику

Руслан Бортник сообщает, что любая капитальная инвестиция является долгосрочной инвестицией и поэтому она безусловно влияет позитивно на экономику страны «Однако, прежде всего, необходимо разобраться как считался этот показатель и какую методику использовал Госстат. Кроме того, необходимо разобраться, не было ли там манипуляции со статистической информацией», — сообщает эксперт.