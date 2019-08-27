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В Украине объем реализации услуг увеличился на 3,5%

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине объем реализации услуг увеличился на 3,5%
 
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В Украине объем реализации услуг увеличился на 3,5%

В Государственной службе статистики сообщили, что за II квартал этого года предприятия, предоставляющие услуги, предоставили потребителям услуг на сумму 221,1 млрд грн. Данный показатель на 3,5% больше значения аналогичного показателя за прошлый год, информирует enovosty.com/news.

В сообщении Госстата также говорится, что услуги, предоставляемые населению, составили 21,7% общего объема реализованных услуг. Наибольшее количество услуг было предоставлено предприятиями вспомогательной деятельности в сфере транспорта и компаниями в сфере складского хозяйства (41,9 млрд грн).

В Украине объем реализации услуг увеличился на 3,5%

На втором месте по объему предоставляемых услуг находятся предприятия сферы трубопроводного и наземного транспорта (37,4 млрд грн), а на третьем месте — предприятия, предоставляющие недвижимость в аренду, и предприятия, связанные с эксплуатацией арендованного или собственного недвижимого имущества (20,1 млрд грн).

Среди регионов первое место по объему оказанных услуг заняла Одесская область (16,4 млрд грн), второе место — Днепропетровская область (15,3 млрд грн), а третье место — Львовская область (9,4 млрд грн).


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 91

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