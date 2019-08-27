Коммуналка, доллар, продукты: Что подорожает уже этой осенью в Украине

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Уже в начале осени украинцев могут ожидать неприятные сюрпризы с ценами

Осень каждый год приносит украинцам удорожание. В частности, эксперты предупредили о том, что в стране могут вырости цены на некоторые группы товаров. Кроме того, эксперты считают, что уже в первой половине первого осеннего месяца вверх резко поползет и доллар. По прогнозам, за «зеленый» осенью придется отдавать до 28 гривен, информирует enovosty.com/news.

Максимально неприятным сюрпризом станет цена на картофель, которая будет выше, чем годом ранее. Сейчас за этот овощ нужно отдавать в два раза больше, чем в 2018 году. Осенью цены будут максимально низкими, но все же не упадут ниже 12 гривен за килограмм. С луком в стране возникла аналогичная ситуация. Сегодня за килограмм этого популярного овоща нужно отдать на рынке до 16 гривен. Эксперты рекомендуют запасаться луком с октября по ноябрь. Больше денег придется отдавать и за хлеб, который традиционно дорожает каждый год.

Подорожать в стране должна и коммуналка, за которую придется отдавать примерно на двадцать процентов больше.