Коммуналка, доллар, продукты: Что подорожает уже этой осенью в Украине

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

27.08.2019 г.
18:19Капитальные инвестиции в украинскую экономику увеличились на 13%
15:28В Украине объем реализации услуг увеличился на 3,5%
13:34Во сколько обойдется первоклассник украинцам
11:30​Продажа Китаю завода "Мотор Сич" может сорваться: Wall Street Journal подробности
11:27Заробитчане набросились на недвижимость в Украине
11:24Доходы россиян могут упасть в десять раз
10:59Названа самая опасная банкнота в Украине
Все новости экономики

Аналитика

26.08.2019

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
В отличие от последних лет, официальное празднование Дня Независимости Украины в столице 24 августа 2019 года прошло без военного парада в форме шоу, ...
23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...

Последние новости

27.08.2019 г.
18:53 Ресторатор Владимир Володарский, готовящий открытие во Львове заведения The Burger, ведет бизнес в России и оккупированном ею Крыму
18:32 Очередная провокация РФ: Россия перекрыла важный участок в Черном море
18:19 Капитальные инвестиции в украинскую экономику увеличились на 13%
17:56 Associated Press: Больсонаро примет международную помощь только после извинений Макрона
17:38 В РФ успешно провалили планы по ускорению экономического роста
17:16 СБУ разоблачила деятельность масштабной наркогруппировки
17:03 На Черниговщине горят пять торфяников
16:56 Оккупанты продолжают имитировать работы по демонтажу укреплений в Станице Луганской – СЦКК
16:50 Археологи нашли доказательства войны, описанной в Библии
16:42 Стали известны подробности судебного иска Филарета к Евстратию
16:39 В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус
16:18 Reuters: Гренландия решила использовать интерес США в коммерческих целях
16:00 Британская семья с помощью металлоискателя нашла клад стоимость 6 млн долларов
15:52 Пули убивают физически, а информационная война убивает мозг в живом теле, - Юсупова
15:28 В Украине объем реализации услуг увеличился на 3,5%
15:03 ВМС США расширяют количество плавучих экспедиционных баз, - Злой Одессит
15:00 Люди уничтожили более 50% лесных животных на Земле - еще одно свидетельство шестого массового вымирания
14:48 В Турции обвалился автомобильный мост: в воду упали два человека и микроавтобус (ВИДЕО)
14:45 В Украине будут продавать страховые полисы нового образца
14:30 “Теперь точно объявит войну Канаде”: Соцсети обсуждают поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо
14:15 "Конец открытой культуры": Сотрудникам Google запретили обсуждать политику и новости в рабочих чатах
14:02 Стало известно, сколько выходных дадут украинцам осенью
13:50 Между президентами Бразилии и Франции вспыхнул нешуточный скандал
13:34 Во сколько обойдется первоклассник украинцам
13:30 Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых певиц в мире
13:21 Новая украинская школа: что нужно знать о масштабной реформе среднего образования
13:20 Тизер новых Звездных войн «взорвал» YouTube (ВИДЕО)
13:11 Эксперты рассказали, как технология 5G может влиять на здоровье человека
13:01 Израиль обвиняет Иран в новых террористических атаках
12:31 Трамп предлагает использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами
12:28 Космические снимки: астронавт запечатлел масштабный амазонский лесной пожар (ФОТО)
12:09 В “Укравтодоре” анонсировали систему взвешивания автомобилей в движении
12:00 Трамп продолжает критиковать союзников по НАТО за расходы на оборону
11:50 Ульяна Супрун поделилась секретами правильного приготовления картофеля
11:41 "Укрзализныця" игнорирует замечания бизнеса и пытается скрыто поднять тарифы – Европейская бизнес ассоциация
11:40 Россия ведет опасную игру в Черном море. Детали ситуации
11:30 ​Продажа Китаю завода "Мотор Сич" может сорваться: Wall Street Journal подробности
11:27 Заробитчане набросились на недвижимость в Украине
11:24 Доходы россиян могут упасть в десять раз
10:59 Названа самая опасная банкнота в Украине
10:53 Пенсионеров и субсидиантов проверят по-новому. К чему готовиться
10:47 Российский политолог рассказала, как Запад поиздевался над Путиным
10:03 Впервые в истории: В ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"
10:01 Коммуналка, доллар, продукты: Что подорожает уже этой осенью в Украине
09:16 Обмен пленными с РФ: Появилась важная информация
09:13 В Сети наглядно продемонстрировали, до чего оккупанты довели Крым (ФОТО)
08:14 "ФБ = ФСБ": Украинские патриоты взбесились из-за странного поступка Facebook
08:08 Стало известно, чего в США ждут от Зеленского
08:02 Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7, а Путина оставить сидеть дома
07:48 "Можно было остановить": Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма
26.08.2019 г.
19:10 Китай скопировал технологии «фабрики троллей» для дезинформации в соцсетях
15:58 В Украине планируют подключить всех граждан к контролю за расчетно-кассовыми операциями
15:26 На Донбассе из-за обстрелов со стороны террористов ранен украинский воин
15:12 Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу
14:48 Для жителей оккупированного Донбасса устроили яркую акцию ко Дню Независимости (ВИДЕО)
14:32 Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб
14:11 Стали известны новые подробности взрыва на военном полигоне под Архангельском
13:48 ВМС США продолжают наращивать свою мощь в мировом океане, - Злой Одессит
13:25 Меркель и Трюдо выразили поддержку Украине и призвали продолжать реформы
13:09 Минфин разработал электронную систему для проверки субсидиантов
Все новости »

Коммуналка, доллар, продукты: Что подорожает уже этой осенью в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Коммуналка, доллар, продукты: Что подорожает уже этой осенью в Украине
 
Печать Отправить на почту

 

 

Уже в начале осени украинцев могут ожидать неприятные сюрпризы с ценами

Осень каждый год приносит украинцам удорожание. В частности, эксперты предупредили о том, что в стране могут вырости цены на некоторые группы товаров. Кроме того, эксперты считают, что уже в первой половине первого осеннего месяца вверх резко поползет и доллар. По прогнозам, за «зеленый» осенью придется отдавать до 28 гривен, информирует enovosty.com/news.

Максимально неприятным сюрпризом станет цена на картофель, которая будет выше, чем годом ранее. Сейчас за этот овощ нужно отдавать в два раза больше, чем в 2018 году. Осенью цены будут максимально низкими, но все же не упадут ниже 12 гривен за килограмм. С луком в стране возникла аналогичная ситуация. Сегодня за килограмм этого популярного овоща нужно отдать на рынке до 16 гривен. Эксперты рекомендуют запасаться луком с октября по ноябрь. Больше денег придется отдавать и за хлеб, который традиционно дорожает каждый год.

Подорожать в стране должна и коммуналка, за которую придется отдавать примерно на двадцать процентов больше.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 825

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Все статьи


Читайте также

Эксперты предупредили украинцев о резком удорожании молочко
 В понедельник доллар существенно подорожал
За украинские бумаги будут драться: Минфин играет на повышение курса доллара
 24 гривен/доллар: Как сохранить сбережения
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
 Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
Ситуация изменится: Что будет с долларов в Украине до конца года
 Индекс Биг Мака показал, как на самом недооценена гривна
Загрузка...

Армия

Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Cамолет штурмовик AMX ACOL (Италия)
Танк «Меркава Mk.3» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
АРЬЕВ
Юрий
СТЕЦЬ
Анна
ОНИЩЕНКО
Ирина
ГЕРАЩЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Корупційні схеми і уникнення люстрації Людмили Демченко

Корупційні схеми і уникнення люстрації Людмили Демченко

Начальник столичної державної фіскальної служби вже понад п’ять років обіймає дану посаду, незважаючи на 10 річну заборону їй займати посади державної ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Обычные вещи, но внутри интереснее чем снаружи

Все фото »

 