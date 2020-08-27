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Кипр и Египет приготовили украинцам неприятный «сюрприз»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кипр и Египет приготовили украинцам неприятный "сюрприз"
 
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Египет и Кипа решили ужесточить правила въезда для украинцев

В Египте и Кипре ужесточили правила въезда для иностранных туристов с начала сентября. С того времени для поездки в Египет нужно будет сдать ПЦР-тест на COVID-19. В свою очередь, власти Кипра изменили правила посещения для украинцев, которые намерены посетить остров не с туристической целью. Туристам же пока что путь в эту курортную страну заказан, так как наша страна находится в «красном» списке с непростой эпидемиологической ситуацией. А вот тем, кто живёт на Кипре постоянно, членам их семей, иностранцам, которые легально проживают на острове и обладателям специального разрешения на въезд нужно обязательно сдать тест, информирует enovosty.com/news.

На официальной странице посольства Украины в Египте в Facebook можно ознакомиться с новыми правилами посещения популярного курорта. В частности, там указано, что туристам необходимо в аэропорту показать сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанный за 48 часов до пересечения границы этой страны.

Напомним, ранее Украине решила с первого сентября не пускать на свою территорию заграничных туристов. Исключение решили сделать для небольшой категории иностранцев и для белорусов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 161

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