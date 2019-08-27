Капитальные инвестиции в украинскую экономику увеличились на 13%

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Капитальные инвестиции в украинскую экономику за первое полугодие 2019 года увеличились на 13% и составили 234 млрд грн

В Государственной службе статистики сообщили, что за первое полугодие текущего года в украинскую экономику было привлечено на 13,1% больше капитальных инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Капитальные инвестиции в украинскую экономику за первое полугодие 2019 года составили около 234 млрд грн, из которых в промышленный сектор было привлечено 94,3 млрд грн, в строительную отрасль — 25,3 млрд грн, в сельское хозяйство — 23,3 млрд грн, а в розничную и оптовую торговлю — 18,5 млрд грн.

Инвестиции в оборудование, инвентарь и машины составили 35,3% от общей суммы инвестиций, в нежилые здания — 13,3%, в жилые здания — 10,5%, в права на объекты промышленной собственности, коммерческие обозначения, авторские и смежные права — 1,7%, в землю — 0,4%, в другие нематериальные и материальные активы — 3,9%.

Собственные средства предприятий и организаций составили 73,3% от общего объема капитальных инвестиций, кредиты банков и другие займы — 7,7%, а средства местных бюджетов — 6,4%.

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