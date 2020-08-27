ГК «Нафтогаз Украины» поднял цену на газ для населения

Главная » Последние новости » Новости экономики » ГК «Нафтогаз Украины» поднял цену на газ для населения ГК «Нафтогаз Украины» поднял цену на газ для населения

Закрыть Отправить

ГК «Нафтогаз Украины» поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу «Годовой» составляла 4,73 грн за куб. м.

В рамках месячного контракта в сентябре цена газа у ГК «Нафтогаз Украины» выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь месяц вчера составляла 5,4 грн за куб. м.

Рост цены эксперты рынка прогнозировали еще с июля, когда цена газа составляла 2,75 грн за куб. м с НДС., то есть за последние два месяца рост цен превысил 70%.

По мнению президента Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрея Мизовця, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период еще вырастут, но не превысят 6-7 грн за куб. м.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский уверен, что цена газа в декабре этого года поднимется до 7 грн за куб. м, о чем он заявил в эфире «112 Украина».

Напомним, «Нафтогаз Украины» имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании — «Укргаздобыча» (14,9 млрд куб. м) и «Черноморнефтегаз» (0,01 млрд куб. м), — что составляет более 73% всей добычи в стране. Добытый этими компаниями ресурс передается непосредственно в НАК «Нафтогаз Украины».

Участники рынка неоднократно просили закрепить обязательство для государственных добывающих компаний реализовывать полностью или частично природный газ на бирже на свободных рыночных условиях ценообразования с обеспечением доступа к нему всех поставщиков.

5 августа этого года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3958, который имеет целью лишить «Нафтогаз Украины» монопольного положения и запустить полноценную конкуренцию на рынке природного газа.