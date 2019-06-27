Витаминный рай: Что будет с ценами на любимые ягоды в Украине?

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Многие ягоды уже сбросили цены, но они и далее будут падать

В период сильной жары украинцы спасались с помощью ароматных холодных лимонадов. К тому же, когда на улице температура разогревается до сорока градусов, аппетит падает и руки сами тянутся к аппетитным фруктами, которыми сейчас буквально завалены прилавки страны. Вот только цены любимые ягоды всё ещё не очень тешат украинцев. Так, на рынке за красивую темную черешню в столице нужно отдать почти сто гривен, черника и малина — тоже влетает в копейку. Тем не менее, продавцы успокаивают и говорят о том, что цены со временем будут спадать, информирует enovosty.com/news.

Уже под натиском витаминных конкурентов в цене убавила клубника, за которую сейчас просят примерно тридцать гривен. За желтую и некрупную черешню можно заплатить от сорока гривен. За абрикосы в некоторых местах правят чуть больше тридцати гривен и цены на золотой фрукт будут с каждым днем уменьшаться.

Напомним, за прошлые выходные цена на арбузы сократилась в два раза, удивив фермеров. К тому же, стоимость «полосатых» и в дальнейшем будет таять.