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«Важное решение»: В США готовы нанести удар по «Северному потоку-2»

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Важное решение": В США готовы нанести удар по "Северному потоку-2"
 
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В Конгрессе США согласовали санкции против путинского газопровода

В украинском посольстве в США сообщили о том, что комитетом по иностранным делам Палаты представителей парламента Соединенных Штатов Америки было поддержано единогласно новый проект закона о санкциях против газопроводах РФ в обход территории Украины. Речь идет и о Турецком потоке, и о Северном потоке-2, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, на странице в Facebookглава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев отметил, что санкции включают ограничения на поставки технологий и оборудования для путинских газопроводов. В своем сообщении он выразил благодарность, отметив помощь автора законопроекта Адама Кинзингера, председателя комитета Элиота Энгеля, члена комитета Майклу Макколу а также поблагодарил всех конгрессменов, поддержавших решение, которое является очень важным для международной энергетической безопасности.

Отметим, в украинские экономисты считают, что Украина должна воспользоваться появление «Северного потока-2» для того, чтобы развиваться и задуматься о других интересных предложениях. Например, в Италии считают, что маршрут транзита газа РФ через Украину её полностью удовлетворяет, потому она хотела бы работать в этом направлении.


Автор: Оксана Ельченко
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