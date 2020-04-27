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Польша планирует отправлять чартеры за украинскими работниками. В стране нехватка рабочей силы

Главная » Последние новости » Новости экономики » Польша планирует отправлять чартеры за украинскими работниками. В стране нехватка рабочей силы
 
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Страх перед коронавирусом начинает ослабевать, а вот перспектива не собрать урожай вовремя все больше беспокоит польских фермеров, и уже сейчас они планируют отправлять чартеры за украинскими заробитчанами в обход карантина.

Польша планирует отправлять чартеры за украинскими работниками. В стране нехватка рабочей силы

Так, катастрофическая нехватка рабочей силы, приводит к тому, что отрасль сельского хозяйства уже сегодня несет большие убытки. Собственники фермерских хозяйств серьезно задумываются над организацией чартерных рейсов с тем, чтобы привезти украинцев на сезонные работы в Польшу. Даже несмотря на то, что чартеры отнюдь не дешевое удовольствие, но расходы на спецрейсы не сравнимы с теми потерями в агропромышленном секторе, которые грядут в связи с массовым оттоком украинцев из страны, информирует enovosty.com/news.

Так, украинских работников уже отправили спецрейсом в Финляндию собирать клубнику, несмотря на закрытие границ и прекращение Украиной авиасообщения со всеми странами.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 39

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