Украина может производить вакцину от COVID-19, — Радуцкий

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В Украине есть все необходимые мощности для производства вакцины от коронавирусной инфекции по готовой формуле, однако разработать новый препарат в кратчайшие сроки не представляется возможным для наших ученых.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», информируют Экономические новости.

Радуцкий отметил, что ряд украинских фармацевтических компаний уже сегодня готовы приступить к производству вакцины от COVID-19, и ждут гарантий государства на то, что эти препараты будут выкуплены.

Так, по словам нардепа, для этого необходимо сырье, рецептура, производственные мощности, а также научный потенциал для производства препарата подобного класса.

По словам Радуцкого, в Украине и производственные мощности и научный потенциал есть.

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Радуцкий подчеркнул, что компании-разработчики и производители вакцин не хотят терять монополию и контроль за этим прибыльным рынком, поэтому делиться своими наработками не будут.

Народный депутат также отметил, что Украине уже сегодня необходимо начинать восстанавливать свои мощности и потенциал не только в производстве, но и в разработке вакцин.

По словам нардепа, это вопрос не только текущей ситуации в условиях пандемии, но и возможность в будущем для нашей страны получить независимость от мировых фармацевтических монополистов и обеспечивать потребности своей страны в этом сегменте.

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В завершении Радуцкий отметил, что Верховная Рада Украины уже выделила порядка 100 млн грн на производство вакцин в Украине, и Президент подписал соответствующий закон.

На вопрос одного из участников дискуссии о том, «куда делись выделенные средства», Радуцкий ответил, что не владеет данной информацией и это скорее вопрос к правоохранительным органам.