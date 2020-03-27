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Строительство под угрозой: Польской экономике из-за оттока украинцев грозит коллапс

Главная » Последние новости » Новости экономики » Строительство под угрозой: Польской экономике из-за оттока украинцев грозит коллапс
 
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Украинские работники во время эпидемии массово покинули Польшу

Строительному сектору Польши «светит» беспрецедентное падение. Причина — массовый отток украинских работников. Так, из-за пандемии коронавируса примерно двадцать процентов рабочих решили вернуться домой в Украину, информирует enovosty.com/news.

В Bloomberg сообщили о том, что после закрытия границ Европы во время свирепствующей пандемии коронавируса, строительная индустрия Польши оказалась на гране срыва. Её объем на сегодня оценивается в 47 миллиардов долларов. На неё приходится восемь процентов ВВП европейского государства и в ней заняты 400 тыс работников. Именно строительная отрасль оказалась с глазу на глаз с беспрецендентным вызовом из-за того, что украинские работники покинули страну, а их потенциальные сменщики в результате могут не приехать в Польшу.

В европейской стране уже признали, что польская экономика в текущем году может сократиться на один процент. Это базовый прогноз на случай, если ограничения будут продлены до начала лета.

Сейчас из-за пандемии коронавируса поляки закрыли границы для иностранцев, но для частичного смягчения воздействия ограничительных мер, в Польше решили продлить рабочие визы для тех иностранцев, которые сейчас находятся на территории страны.

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Отметим, в Украину за последнее время вернулось огромное количество работников. Сегодня, 27 марта, они продолжают штурмовать границу. Примерно двадцать процентов украинских заробитчан строительной отрасли приехали в Украину и не вернутся в Польшу, пока не будет открыта граница. Этот процесс может растянуться на месяцы. На сегодня на территории Польши работает примерно два миллиона украинцев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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