Минэкономики усиливает мониторинг продуктов социального назначения

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Минэкономики усиливает мониторинг продуктов социального назначения с целью недопущения дефицита наиболее важных для жизни человека продуктов питания

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины проводить мониторинг цен на продукты социального назначения и наличия таких продуктов в торговых сетях, информирует enovosty.com/news.

Данное решение принято с целью недопущения спекулятивного роста цен на продукты социальных групп. Определение и обновления перечня таких продуктов поручено Государственной службе статистики Украины.

Минэкономики проводит мониторинг как цен, так и физического наличия продуктов на полках магазинов в каждой области и продолжает постоянный диалог с производителями и поставщиками продуктов питания.

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Напомним, что каждые два дня Минэкономики проводит мониторинг и опрашивает ритейлеров на предмет запасов продуктов питания и товаров первой необходимости. Кроме этого, информацию о ценах фиксирует и Антимонопольный комитет, который продолжает выполнять все свои функции.