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В Украине придумали, как оставить заробитчан дома. Кто получит 150 тысяч?

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине придумали, как оставить заробитчан дома. Кто получит 150 тысяч?
 
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Из-за пандемии COVID-19 в Украину вернулось большое количество граждан, работавших за границей

Сегодня, 27 января, в правительстве предложили выделять до 150 тысяч гривен для заробитчан, которые готовы открывать малый или семейный бизнес в родной стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует enovosty.com/news.

По его словам, грантовую поддержку в размере до 150 тысяч гривен на открытие бизнеса могут получить трудовые мигранты, которые вернулись в Украину. Согласно предложенному законопроекту, правительство предлагает возможность открыть своё дело, но при условии, что в это будет инвестирована сумма, не меньшая, чем полученная от государства.

Таким образом, в правительстве хотят стимулировать заробитчан оставаться в Украине, создавать новые рабочие места и заниматься развитием собственного дела на родине. В пояснительной записке говорится о том, что с начала пандемии коронавируса в Украину вернулось большое количество заобитчан, которые до 2020 года трудились на благо других стран.

Деньги для грантов будут идти из Фонда общеобязательного социального страхования на безвозвратной основе для украинцев со страховым стажем более десяти лет. В случае, если стаж составляет меньше этого периода, выделенные деньги нужно будет со временем вернуть государству.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что в правительстве сегодня также согласовали новации, с помощью которых в стране каждый год будет расти пенсия для всех категорий


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 227

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