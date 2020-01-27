Трамп очень эмоционально отреагировал на информацию о залежах нефти в Украине

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Американский лидер Дональд Трамп сильно удивился, узнав, что Украина владеет большими залежами «черного золота», но не имеет денег

Дональд Трамп обсуждал со своими доверенными лицами, почему Украина не имеет финансовых средств для того, чтобы противостоять агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом свидетельствуют записи разговора, который состоялся ещё в 2018, но сейчас оказался в распоряжении СМИ, информирует enovosty.com/news.

Возможный голос главы Белого дома рассуждает об Украине и о том, как страна ведёт сопротивление с Россией. Собеседники президента США — бизнесмены и его соратники Игорь Фруман и Лев Парнас, которые выполняли задачи в Украине по указанию адвоката Джулиани. В разговоре Трамп уточняет, какие ресурсы есть у Украины и очень сильно удивляется, узнав, что там есть много нефти. Соратники президента уточняют, что по залежам «черного золота» Украина является первой в Европе, чем сильно обескураживают главу Белого дома. Дональд Трамп спросил, с чем связана эта ситуация, на что ему ответили, компании не входят в Украину из-за сильных рисков.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, как госсекретарь Майк Помпео вышел из себя из-за вопросов об Украине. Он заставил журналистку на радио показать на контурной карте, где именно находится Украинское государство и эмоционально уточнил, считает ли она, что американцев волнует судьба украинцев.