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Правительство утвердило новации для роста пенсий. Как изменятся выплаты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Правительство утвердило новации для роста пенсий. Как изменятся выплаты
 
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Правительство предложило установить ряд новаций для ежегодного роста пенсионных выплат для украинцев

В Украине во избежания политических манипуляций пенсионерам всех категорий каждый год в установленное время будут пересчитывать пенсии. В КМУ одобрили законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства, что приведёт к постепенному увеличению пенсионного обеспечения украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, благодаря этому решению индексация перестанет быть поводом для политических манипуляций, а станет доступной уже для всех категорий граждан. Глава правительства отметил, что всё будет максимально прозрачно, так как будут установлено чёткие сроки, когда пенсии будут пересчитаны. Кроме того, законопроект урегулирует несправедливость, когда отдельные категории украинцев годами оставались без индексации. , информирует enovosty.com/news.

Вот так выглядят новации от Кабинета министров:

♦ определять дату индексации пенсий — 1 марта;

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♦ осуществлять регулярную индексацию пенсий для военнослужащих, госслужащих и других категорий пенсионеров на общих условиях;

♦ назначать досрочно пенсии по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста украинцам, трудовой договор с которыми будет расторгнут из-за изменений в организации производства и других условий;

♦ назначать досрочно пенсии родителям детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которые не получили инвалидность.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что в 2017 году из объектов индексации доходов изъяли пенсии, назначенные по специальным пенсионным программам. В частности, на протяжении этого времени не индексируют пенсии для военнослужащих, госслужащих, ученых.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 175

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