Оценят по достоинству: Кто в Украине разбогатеет в 2019 году

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Стало известно, какие специальности в 2019 году принесут самый большой доход

Кадровый голод в Украине, который усиливается оттоком рабочей силы за границу, толкает работодателей повышать заработные платы. В то время как соседние страны заманивают к себе на работу трудолюбових украинцев, внутренний рынок готов смягчать условия, дабы удержать рабсилу. В этом году в среднем работники в Украине видят на тридцать процентов больше денег в конце месяца. В новом году тенденция увеличения зарплаты должна продолжиться. Причин для этого есть достаточное количество. В том числе и серьезная нехватка молодых работников. После школы большое количество украинцев уезжают на учебу в другие страны, где и остается работать и жить. Потому больше всего зарплата в этом году увеличивалась именно для молодежи. Дабы закрывать вакансии, работодателям приходилось увеличивать оклад для людей, которые только начинают свой трудовой путь в той или иной профессии, информирует enovosty.com/news.

В Украине рост заработных плат, прежде всего, коснулся нижнего зарплатного сегмента — до десяти тысяч гривен в месяц. Эта планка выросла примерно до 13 тысяч. Средний сегмент изменился с 10-15 тысяч до 15-20.

Какие отрасли станут ценить в 2019 году еще больше? Это производство/промышленность, информационные технологии, торговля, начинающие работники без опыта, неквалифицированный и административный персонал. Повышение получат курьеры и водители.