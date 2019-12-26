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Новый год 2020: Сколько в этом году просят за искусственные и натуральные ёлки

Главная » Последние новости » Новости экономики » Новый год 2020: Сколько в этом году просят за искусственные и натуральные ёлки
 
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Эко-активисты в этом году ещё более тверды: нельзя покупать настоящие ёлки. Тем более, что искусственные простоят дольше и не нужно переживать о том, что они будут осыпаться, создавая в доме бардак. Тем не менее, в украинской столице в последнюю неделю перед Новым годом можно найти дерево абсолютно на любой вкус и карман, информирует enovosty.com/news.

Стоимость искусственной ёлочки варьируется в зависимости от её вида и размера. Оказывается, эти деревья существенно отличаются друг от друга. В различных магазинах за них правят от 290 гривен и до 23 тысяч! Такие невероятно дорогие ёлки могут достигать трёх метров в высоту, ими украшают магазины или дачные участки. А вот обычное дерево можно приобрести за сумму от 500 до 800 гривен.

Стоимость веночков из живых веточек и маленькие елочки из ветвей обойдутся в 50 гривен (чем ближе к празднику — тем дороже). Новогодние ёлки высотой до 0,5 метра сейчас обойдутся минимум в сто гривен. За дерево высотой до двух метров нужно будет отдать от 500 до 600 гривен.

Примечательно, что в этом году многие украинцы начали активно покупать деревья в интернете. Здесь разметают и ёлки, и сосны, хотя цена и не намного дешевле, чем на рынках.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 82

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