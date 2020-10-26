Украинских заробитчан намерены заставить платить налоги

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В Украине могут ввести специальный налог для тех, кто работает за границей

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко посетовал на то, что украинские заробитчане не платят налоги и не декларируют прибыль. По его словам, в Государственной налоговой службе Украины намерены обложить их доходы специальным налогом. В ведомстве полагают, что большинство украинских работников не декларируют доход и не платят с него налоги Украине, информирует enovosty.com/news.

По словам главного налоговика, из всех доходов, которые получают украинцы за границей, должны быть уплачены налоги. Он заявил о том, что из 12 миллиардов долларов, которые присылают на родину заробитчане, задекларированы только 11 миллиардов гривен. Это примерно в тридцать раз меньше, при том что, по словам Любченко, 100% должны быть внесены в декларации. Вместе с тем, пока что неизвестно, когда и именно и какой налог намерены ввести в Украине.

Отметим, некоторые европейские страны после начала пандемии ощутили острый дефицит кадров из-за того, что украинские заробитчане вернулись на родину. Кроме того, с начала года из-за уменьшения трудовой миграции переводы от работников, которые переехали за границу, уменьшились на 11%.