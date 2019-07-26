Мир на пороге большого кризиса. Как цунами отобразится на украинцах

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Аналитики все больше уверенны в том, что вскоре мир накроет волной сильнейшего экономического кризиса

Через несколько лет планету накроет мощным цунами мирового экономического кризиса. Причин для этого есть много, от Брексита до торговых войн, которые затеял американский президент. Наиболее ощутимым этот удар будет для стран, которые развиваются, к которым и относится Украина. Еще один фактор риска — рост долгов в мире, информирует enovosty.com/news.

Эксперты едины во мнении о том, что Украина не будет находится в стороне от этих глобальных тенденций.Вместе с тем, они и успокаивают и считают, что сильного удара не стоит ждать. Под большим риском находятся гиганты Китай и Соединенные Штаты, а также — Европейский союз. Вместе с тем, нашей стране нужно принять специальные меры для того, чтобы спастись от волны кризиса. В частности, Брексит не сильно заденет Украину и её главного торгового партнера Польшу, где работает большое количество украинцев. А вот их-за торговой войны между СЩА и Китаем есть сильный риск ухудшения наши позиции Украины на рынке стали и железорудного сырья. Тем более, что торговые отношения между Украиной и Китаем в последнее время активно развиваются.

Аналитики считают, что до конца 2019 года сильно лихорадить украинскую экономику не должно. Тем не менее, новому правительство не позволена роскошь длительной раскачки, так как нужно уже начинать готовиться у грядущим вызовам.