Исчезнут духи и крема: Украинскую косметику ждет революция

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В Минздраве хотят, чтобы косметика в Украине догнала по качеству европейскую

Украинская косметика на протяжении долгих годов не дотягивала до европейских стандартов. В Министерстве здравоохранения захотели изменить ситуацию и сделать так, чтобы все, от крема до мыла и духов, было такого же качества, как и в Европе. Сделать это непросто, но в ведомстве уже подготовили пакет документов, с помощью которых уже через два года можно говорить про революцию в косметике. В 2021 в стране начнут выпускать средства, которые соответствуют европейским стандартам, информирует enovosty.com/news.

Плюсов в такой революции много. Во-первых, производители смогут экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза, а украинцы наконец-то перестанут переживать из-за качества продукции. В первую очередь по новым правилам вся продукция не должны быть похожа на продукты питания. Ни цветом, ни запахом, ни формой и размером. К тому же, она должны иметь четкую маркировку и четкие правила по утилизации.

Врачам-косметологам нравится инициатива Минздарава, но они предупреждают о том, что сертифицированная и безопасная косметика не может стоит копейки, потому цены станут более кусючими. В частности, эксперты подозревают, что стоимость может увеличиться даже на 50 процентов. Они отмечают, что это не большая цена за то, что из украинской косметики наконец-то уберут яды и мутагены. После этого с полок магазинов исчезнуть некачественные крема, вызывающие дерматиты и аллергии, а также- разливные духи.

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