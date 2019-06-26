Увеличение ВВП является главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, — Дмитрий Белоцерковец

Главная » Последние новости » Новости экономики » Увеличение ВВП является главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, - Дмитрий Белоцерковец Увеличение ВВП является главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, - Дмитрий Белоцерковец

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Госстат улучшил показатель роста экономики Украины за первый квартал этого года, а рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

С вопросом относительно важности данной тенденции для экономики страны и мерах, которые необходимо предпринять для ее улучшения, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, народному депутату Верховной Рады Украины, члену Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Дмитрию Белоцерковцу, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Белоцерковец сообщает, что увеличение ВВП является самым главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, что подтверждает как увеличение объема инвестиций, как внешних так и внутренних, так и в целом рост экономики государства

«И все прекрасно понимают, что этот показатель является ключевым с точки зрения определения благосостояния жителей страны по той причине, что рост ВВП также стимулирует и увеличение количества рабочих мест, увеличение роста заработной платы и в целом увеличение конкуренции на внутреннем рынке.

Однако, в целом необходимо понимать, что такие показатели роста являются недостаточными для того, чтобы обосновать потребность и желание людей в росте экономики. То есть существуют стереотипные восприятия у украинцев относительно того, что экономика должна расти быстрее. И, к сожалению, украинцы сейчас не в состоянии оценить рост ВВП в 2,5% прошлого квартала как достаточный. А обеспечить больший рост достаточно сложно, потому что без притока инвестиций это сделать практически невозможно.

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Если брать, к примеру, ожидания украинцев, то ВВП должно расти ежегодно не меньше, чем на 10%. Но нужно понимать, что в 2014-2015 гг это было практически невозможно сделать по нескольким факторам. Основными факторами являются военные действия на территории Украины и передислоцирование экономики на неоккупированную территорию, что является достаточно важным моментом. Также это не давало привлечь достаточное количество как внешних та и внутренних инвестиций, потому что никто не хочет вкладывать в экономику, которая находится в стадии войны. Мы видим, что необходимо несколько лет для того, чтобы стабилизировать восприятие инвесторов Украины как стабильного государства.

А с точки зрения прогноза на будущее, то говорить сложно, потому что необходимо понимать, во-первых, какую кандидатуру премьер-министра будет подавать президент. Также мы не знаем, кто будет входить в состав Кабинета министров. И, соответственно, достаточно сложно спрогнозировать отношение инвесторов и состояние экономики с точки зрения прогнозирования роста», — сообщает эксперт.