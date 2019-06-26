Гройсман дал пенсионное обещание украинцам

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

26.06.2019 г.
17:58Увеличение ВВП является главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, - Дмитрий Белоцерковец
13:27Гройсман дал пенсионное обещание украинцам
12:24В Украине планируют втрое снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС и ВЭС
12:14"Для самых счастливых бизнесменов": Миллиардеры поддержали налог на богатство
11:28"Сюрприз" в коммуналке: Украинцам нужно заплатить за свое жилье
09:01Хорошие вести из США: Украине выделят миллионы долларов
25.06.2019 г.
17:41Юрий Гаврилечко рассказал о проблемах и перспективах развития малого и среднего бизнеса
Все новости экономики

Аналитика

25.06.2019

Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне

Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне
Верховный суд принял решение по Фирташу, Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ после предательства со стороны европейцев, а в НБУ намерены ...
25.06.2019

Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины

Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины
До внеочередных выборов в Верховную Раду (ВР) осталось меньше месяца. Пока парламентарии пытаются впечатлить избирателя своими добрыми делами, под себя ...
24.06.2019

Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии

Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии
В ПАСЕ приняли подлые решения по России, ПЦУ жестко наказала Филарета за УПЦ КП, а власти в Грузии пообещали выполнить одно из ключевых требований ...

Последние новости

26.06.2019 г.
17:58 Увеличение ВВП является главным фактором улучшения ситуации в экономике страны, - Дмитрий Белоцерковец
17:37 Шаг навстречу технологиям: А-Банк представляет уникальные финансовые продукты
17:21 Стало известно, как кофе помогает похудеть
16:57 Киберполиция рекомендует украинцам обновить систему Windows для недопущения кибератаки
16:50 Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВР
16:38 Крымский Чернобыль: После катастрофы в Армянске жители полуострова жалуются на ужасные условия жизни
16:11 Нефедов рассказал, когда начнет работу новая таможенная служба
15:56 Украинцы смогут платить за электроэнергию в два раза меньше: что необходимо знать
15:38 Оккупанты активно "мобилизуют" на Донбассе мужское население в возрасте за 45 лет, - разведка
15:04 Кремль уберет подозреваемых в катастрофе малазийского Боинга 777, - Аnti-colorados
15:00 Страшнее торговой войны: настоящий конфликт между США и Китаем только начинается
14:45 Эксперты составили список самых вредных продуктов, влияющих на продолжительность жизни
14:30 BMW представила концепт своего первого беспилотного автомобиля
14:16 Руководство ГП «Энергорынок» намеренно дестабилизирует финансовое положение энергокомпаний
14:15 В Минобороне рассказали о биометрической системе допуска на новые склады боеприпасов
14:05 Власти Грузии согласились выполнить ряд требований протестующих
13:49 #LiberateCrimea: В оккупированном Крыму расклеили антироссийские листовки
13:49 В аквапарке Ужгорода погиб ребенок
13:45 Россия официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
13:38 Стали известны подробности загадочной гибели священника и его дочери под Киевом
13:32 Украинских школьников предлагают обучать финансовой грамотности
13:29 Иран официально выходит из ядерной сделки
13:27 Гройсман дал пенсионное обещание украинцам
13:12 Украинцы приступают к уборке урожая
13:07 Назвали самый опасный продукт в жару
12:50 Стало известно, во сколько украинцам обойдутся платные дороги
12:48 Постоянно напоминают о бедности: Банкиры уверены, что Украине нужны 2000 и 5000 гривен
12:40 В столице задержали одного из спонсоров террористов "ЛНР"
12:24 В Украине планируют втрое снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС и ВЭС
12:21 Украинский певец стал лучшим оперным исполнителем мира
12:14 "Для самых счастливых бизнесменов": Миллиардеры поддержали налог на богатство
12:09 Онкологи назвали первые видимые признаки рака
12:03 Эксперты предупреждают, что новые санкции Трампа против Ирана лишь усилят напряженность между странами
11:55 Журналист дал совет, как избавиться от иллюзий по поводу "братской помощи" и российских "освободителей"
11:53 Как понизить кровяное давление?
11:47 Руководство "Энергорынка" целенаправленно срывает энергореформу, – Марунич
11:46 Фирташу в США грозит более 80 лет тюрьмы , - американский юрист
11:28 "Сюрприз" в коммуналке: Украинцам нужно заплатить за свое жилье
11:07 В "ДНР" экстренно отменили набор террористов. В чем реальная причина?
10:47 Акции РФ дрогнули в ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина
10:45 “Паспортные туры” на материковую Украину массово набирают обороты, - Крымский бандеровец
10:38 Украинцы на пороге серьезных банковских новшеств
10:38 Названы самые «дорогие» и «дешевые» страны Европы
10:30 В Киеве продолжается строительство станций метро на Виноградарь: подробности
10:22 Путин направит в ПАСЕ депутатов из Крыма
10:15 Россия уже готовит винный удар по Грузии
10:13 Трюдо поделился своими планами по поводу переговоров с Зеленским
09:58 Украинские военные раскрыли подлую хитрость оккупантов
09:45 Генсек НАТО: У РФ есть время до августа
09:32 Дата встречи Зеленского и Трампа пока не назначена
09:23 Таинственный путь в Китай «грязной» нефти из «Дружбы»
09:20 "Обидно и больно": В ПЦУ поставили диагноз действиям Филарета
09:01 Хорошие вести из США: Украине выделят миллионы долларов
09:00 Эксперт рассказал, могут ли РФ повторно исключить из ПАСЕ
08:57 Санкции добили российский ГЛОНАСС-К, и не только его, - "Злой одессит"
08:56 На Донбассе ликвидировали "ихтамнета" Психа (ФОТО)
08:50 Портников пояснил, как Россия вернулась в ПАСЕ
08:44 "Эта борьба не закончена": Утренние новости Пономаря
08:38 Стало известно, о чем будут говорить Трюдо и Зеленский
08:20 Трамп будет добиваться свержения Николаса Мадуро
Все новости »

Гройсман дал пенсионное обещание украинцам

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гройсман дал пенсионное обещание украинцам
 
Печать Отправить на почту

 

 

Кабмин окончательно закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Правительства, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 года – это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста», – сказал Гройсман.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 293

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВР
Странная реклама Гриценко взорвала Сеть (ВИДЕО)
Одиозному пропагандисту показали красную карточку перед выборами
Стали известны номера партий в бюллетене на выборах в ВРСтранная реклама Гриценко "взорвала" Сеть (ВИДЕО)Одиозному пропагандисту показали "красную карточку" перед выборами
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Европейское предательство, планы Трампа по Украине и больше нулей на гривне
Сергей Быков: Важно не продавать украинские земли и отдавать ГТС за мелочь, а бороться за интересы Украины
Итоги дня: Подлые решения ПАСЕ, наказание Филарета и поиск компромисса в Грузии
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кому достанется украинская земля (Часть вторая)
Итоги дня: Новые санкции от "Синих собак", "пожар" в Грузии и неожиданное решение России
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая)
Итоги дня: Бунт Филарета, громкое обещание Зеленского и наказание для России
Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России
Итоги дня: Сигнал Макрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум "Газпрома"
Итоги дня: Свежая социология, ядерные тайны РФ и церковный раскол
Все статьи


Читайте также

Кабмин решил поднять пенсии ряду украинцев
 Гройсман о решении ПАСЕ: "Реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права"
Кому в Украине "светит" прибавка к пенсии в 10 раз больше, чем остальным
 Выборы-2019: С чем и с кем идет на выборы Гройсман
У партии Гройсмана - наибольшая положительная динамика за неделю
 Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
ВРУ изменила границы на Донбассе. Зачем это сделали и что меняется?
 Кабмин смог заложить фундамент для устойчивого роста экономики, - Гройсман

Армия

Радиолокационная станция AN/FPS-117 (США)
Бронетранспортер FV103 Spartan (Великобритания)
Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ПУТИН
Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Николай
ЛАГУН
Вадим
ЧЕРНЫШ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

День Шотландии

Все фото »

 