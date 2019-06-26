Гройсман дал пенсионное обещание украинцам

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Кабмин окончательно закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Правительства, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 года – это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста», – сказал Гройсман.