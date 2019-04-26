Рынок недвижимости в Украине: эксперт рассказал, что ждать

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Нынешний всплеск на рынке недвижимости, в том числе и рост темпов строительства обусловлен завершением нулевых циклов, начатых до 2014-го года.

Экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» рассказал, что ждать от рынка недвижимости в Украине, информирует enovosty.com/news.

С его слов, нынешний всплеск на рынке недвижимости, в том числе и рост темпов строительства обусловлен завершением нулевых циклов, начатых до 2014-го года.

«Кроме того спрос подогревался притоком частных трудовых трансфертов в Украину и выведением средств из банков после банкопада 2014-2016 годов»,- подчеркнул эксперт.

Алексей Кущ считает, что сейчас эти благоприятные факторы практически исчерпаны. В ближайшее время рост спроса будет ограниченным и без поддержки в виде кредитования, цены будут находится в так называемом «боковом тренде».

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Он добавил, что есть мнение, что в 2020-2021 в Украине возможен микробум на рынке недвижимости, по аналогии с 2006-2008 годами.

«Но лично я склоняюсь к мнению, что ценовая динамика будет вялой, с тенденциями к снижению. Не исключаю и точечных дефолтов строительных проектов в случае реинкарнации мирового финансового кризиса в следующем году,- сказал экономист.