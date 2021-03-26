Украинские бизнесмены все чаще закрывают компании в Украине и открывают бизнес в Польше

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Несмотря на экономический кризис и пандемию коронавируса, только за последний год количество украинцев, которые открыли совой бизнес на территории Польши, вырос на 20%.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, передают Экономические новости.

Пандемия внесла свои коррективы в рост и развитие международного рынка трудоустройства. Поток украинцев в Польшу за последний год существенно вырос.

По данным Управления социального страхования в Польше (ZUS), на конец 2020 года было зарегистрировано 5,9 тысяч украинских бизнесменов.

Как отмечает издание, несмотря на кризис и пандемию, Польша привлекает не только бизнесменов из Украины, но и белорусских предпринимателей.

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Так, по данным ZUS, за период 2020 года белорусы были второй по численности после украинцев группой иностранцев, которые регистрировали свою бизнес-деятельность на территории Польши.

На конец 2020 года в Польше было официально зарегистрировано более 725 тысяч официально работающих иностранцев. Больше всего Польша привлекает украинских граждан — 532,5 тысячи человек, далее следуют белорусы — 50,6 тысяч человек, и третья страна, граждане которой предпочитают работать и жить в Польше – это Грузия и 12,9 тысяч человек покинувших страну.

Напомним, чтобы официально получить работу в Польше, гражданин Украины может не иметь специальное разрешение. С июня 2017 года действует закон, на основании которого польские работодатели могут принимать на работу украинцев, а также граждан Армении, России, Беларуси, Грузии и Молдовы, только на основании заявления. На основании заявления можно работать в Польше 6 месяцев в течение последующих 12 месяцев.